«Дело шито белыми нитками»

9 ноября 2017 Судебная коллегия Верховного суда (ВС) РФ по уголовным делам рассмотрела апелляцию по жалобе на приговор ВС Республики Дагестан, согласно которому Шамиль Алибеков, Станислав Дмитриенко, Степан Загоруйко и Сергей Петров были приговорены к внушительным срокам (13-10 лет) за убийство Тахира Казаватова. Дмитриенко, Загоруйко и Петров осуждены так же за хищение акций швейной фабрики «Маяк» (г. Санкт Петербург).

Из истории:

В 1916 году в Петрограде была построена фабрика военного обмундирования. С 1919 года - «Красный швейник». В 1964 году предприятие реорганизовано в производственное швейное объединение «Маяк». С 1992 года - ЗАО «Маяк». Основной акционер компании - её гендиректор с 1984 года Сергей Петров. «Маяку» принадлежит 7-этажное кирпичное здание, расположенное на первой линии Московского проспекта неподалёку от Московских ворот, и земельный участок под ним. Общая площадь производственных и офисных помещений составляет примерно 8000 квадратных метров.

В номере № 41(433) от 30.10.2014 еженедельника «Аргументы Недели» в статье «Рейдерство без срока давности» и в номере 36(578) от 14.09.2017 в статье «Найти и обвинить» мы уже рассказывали об этом скандальнейшем судебном процессе. Скандальным этот процесс стал из-за того, что в нем так заковыристо сочетаются совершенно несочетаемые люди, события и факты, нагромождено столько всего фантасмагоричного, что в какой-то момент просто перестаёшь удивляться тому, что внезапно попал на станицы романа Кафки.

Чтобы не потонуть в огромном потоке информации, надо принять допущение, что и это дело, и ещё несколько других (на подходе) созданы с одной целью – получить контроль над лакомым куском земли в центре Северной Пальмиры. Только тогда этот пазл сойдётся.

Как мы уже писали, Тахир Казаватов, «авторитетный предприниматель», был крупным акционером «Маяка» и давним партнёром Сергея Петрова. Когда Петрова пригласили работать в Смольный, в Комитет экономики и промышленной политики, именно Казаватов остался на предприятии за главного. В феврале 2000 года Тахира Казаватова расстреляли в Махачкале. Акции «Маяка» перешли по наследству его матери, Патимат Казаватовой, которая знала, что весь бизнес Тахир вёл вместе с двумя земляками - Шамилем Алиевым и Муслимом Магомеднабиевым. В июне 2003 года Патимат Казаватова дарит акции «Маяка» Шамилю Алиеву. Алиев предлагает купить их Петрову. В 2005 году Петров берет банковский кредит и покупает акции за 7 млн. руб.

Спустя 2 года после смерти П. Казаватовой, её сын Рашид Казаватов, в ноябре 2012 года обратился в органы Следственного комитета РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела о хищении принадлежавших его матери акций. Сумма претензии составляла ни много ни мало 400 млн. руб. (10 млн. евро). Не добившись успеха через СК, Рашид пошёл в арбитраж. Решением арбитражных судов всех трёх инстанций претензии Казаватова к Петрову признаны необоснованными и незаконными.

И вот только тогда Петров внезапно превратился в организатора заказного убийства.

Утром 16 января 2014 года в центре Санкт-Петербурга к Петрову подошли несколько человек в штатском, надели на него наручники, усадили в автомобиль без номерных знаков и увезли в… Махачкалу. Следователи СК РФ по Республике Дагестан обвинили Петрова в организации убийства… Тахира Казаватова.

Но, как, как Петров вдруг стал организатором убийства?!

Дагестанские следователи раскрыли убийство Тахира Казаватова 17-летней давности!

Они уже давно отчаялись раскрыть это убийство, как вдруг, совершенно внезапно, в октябре 2012 года, к ним с повинной явился житель Махачкалы Шамиль Алибеков. Рассказать правду о совершенном преступлении. Шамиля Алибекова проверили на полиграфе. Он подробно рассказал о том, где и кем планировалось убийство, уверенно опознал Станислава Дмитриенко и Степана Загоруйко как своих «подельников».

По версии следствия, летом 1999 года Дмитриенко, Загоруйко и Александр Лившиц (позднее был убит, убийство нераскрыто) решили совершить убийство Тахира Казаватова, чтобы завладеть принадлежащими ему акциями ЗАО «Маяк». План убийства Казаватова злоумышленники обсуждали в помещении питерского кафе-ресторана «Абрикосовъ».

На минуточку – шёл 1999 год. Идёт вторая чеченская война. Шамилю Алибекову 20 лет, он прогуливается по Ставрополью, и получает от случайного знакомого по имени «Саня» предложение об участии в устранении некоего дагестанца. Кто-то в Питере, оказывается, готов выложить 50 тысяч долларов за убийство человека, якобы мешающего управлять «Маяком». Два дагестанца соглашаются «поговорить», и на девятке с дагестанскими же номерами, с оружием, без прав (!), через все блок посты спокойно доезжают до Северной столицы и паркуются на Невском проспекте. Адвокат Сергей Квасов, комментируя в своём выступлении этот эпизод, не выдержал: «Что, с ума все посходили? Мы же все проходим медкомиссию. Мы же не сумасшедшие! Нам нельзя представлять такую версию!». Но продолжим. Новоявленных киллеров в полном составе, во главе с Петровым, встречает организованная группа заказчиков, представляются и дают записать свои анкетные данные. Петров в то время был президентом Ассоциации промышленных предприятий и членом Общественного совета Санкт-Петербурга. Так он и представился парням в спортивных костюмах. Но те вдруг не соглашаются за 50. Просят 80. Все берут тайм-аут, киллеры уезжают к себе обратно и через некоторое время приезжают обратно и ударяют по рукам.

Но и это ещё не всё.

11 декабря 2013 года Верховный суд Республики Дагестан уже осудил за убийство Тахира Казаватова Загоруйко, Дмитренко и Алибекова (Позже этот приговор был отменён ВС РФ). Повторим вопрос в никуда, как, откуда взялся Петров?

Оказывается, «в ходе судебного рассмотрения уголовного дела об убийстве Т. Казаватова, при проведении допроса свидетеля Петрова С.Б. посредством телемоста с г. Санкт-Петербург подсудимый Алибеков Ш.А. показал на Петрова как на ещё одного заказчика убийства Казаватова…»

Т.е. всё время до этого Алибеков утверждал, что убийство Тахира Казаватова заказали ему два других подсудимых и погибший Александр Лившиц. Но стоило в ходе телемоста на экране телевизора появиться Петрову, как Алибеков тут же вспоминает, что Петров – самый главный заказчик!

Специалистами Центра психофизиологических исследований, были изучены полиграммы (допрос на полиграфе) Алибекова и установлено, что показания Алибекова лживы. Как, впрочем, лживы и все другие его показания в отношении Петрова. Экспертиза, проведённая доктором филологических и юридических наук, профессором кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета Е. И. Галяшиной установила, что Ш. Алибеков не является автором показаний, записанных от его имени.

В показаниях, записанных от имени Алибекова, указано, что единственная встреча Алибекова Ш.А. и «Петровича», происходила осенью 1999 года в кафе «АбрикосовЪ» на Невском проспекте. Но это кафе с 1994 года называлось «Невский 40», и лишь в 2001 году стало называться «АбрикосовЪ». В 2001 году в кафе была произведена перепланировка, заменена мебель. А Алибеков подтвердил свои «показания» на месте, опознав 5 ноября 2012 года и кафе, и мебель, и столики, не сомневаясь, что все, что он в этот день увидел по адресу Невский, 40 в Санкт-Петербурге так и выглядело в 1999 году.

И ведь все вышеперечисленное – только самые вопиющие «нестыковки» этого уголовного дела.

Ну а теперь самое главное – как, почему подобное кафкианство стало вообще возможным в наше время.

Мы в своей предыдущей статье предположили, что Рашид Казаватов «прозрел» при помощи и поддержке авторитетного кавказского предпринимателя Магомеда Тагзирова (Мага Манасский). Собственно, не без помощи Маги Манасского «прозрел» и направился в дагестанский СКР и Алибеков. И это мы ещё не всех заинтересованных лиц упомянули! Но, прежде чем рассказать какое решение, с таким то бэкграундом, принял ВС, несколько наблюдений по процессу.

Интересно, что апелляцию подавали как осужденные, так и потерпевшие. Представитель Казаватова попросил снизить наказание Алибекову до 6 лет: «Именно благодаря его активной позиции была собрана вся совокупность фактических доказательств».

Сергей Петров, понимая бесперспективность каких-либо своих действий в ВС Дагестана, в Махачкале от показаний отказался. Но в Москве выступил, рассказав, что выкупил у Алиева акции после покушения: «В сентябре 2003 года в меня стреляли, пуля до сих пор в голове, я понял, что эти «ребята» не оставят меня в покое и работать не дадут. Я выкупил эту долю акций, хотя она мне была не нужна. Пакет акций, принадлежавший на тот момент, спокойно позволял управлять предприятием». В СИЗО Махачкалы, по словам Петрова, ему неоднократно предлагали переписать предприятие на нужных людей, обещали, что «тогда Алибеков при опознании вживую укажет, что меня было плохо видно на экране. Когда бандиты поняли, что я не перепишу компанию на них, ко мне из Петербурга приехал следователь, обвинивший меня в мошенничестве».

Верховный суд России лишь слегка смягчил приговор Верховного суда Республики Дагестан: Петрову снизил срок с 13 до 10 лет лишения свободы, Загоруйко - 9 лет, Дмитриенко - 6 лет. Алибекову наказание было смягчено до 7 лет лишения свободы.