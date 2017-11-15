В крови умершей в Китае российской модели нашли яд

В теле погибшей в Шанхае несовершеннолетней модели из Перми найден яд биологического происхождения. Его обнаружили московские эксперты после того, как тело было доставлено в Россию. Расследованием смерти 14-летней модели займется отдел по особо важным делам

Девочка могла или что-то съесть, или же она могла получить укус ядовитого насекомого или животного. Чтобы установить точную причину смерти юной пермячки назначены новые экспертизы.

14-летняя девочка сотрудничала с китайским модельным агентством Вечером 25 октября во время показа она почувствовала себя плохо, у неё поднялась температура. В тот же день модель была доставлена в отделение неотложный помощи в шанхайский госпиталь. Девочка умерла в пятницу, 27 октября.