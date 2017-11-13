В сети попало видео, как мажор на "Мерседесе" протаранил маршрутку
13 ноября 2017, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Появились подробности воскресного ДТП с участием внедорожника "Мерседес" и городской "маршрутки". За рулем внедорожника находился 19-летний студент. Молодой человек проехал на красный сигнал светофора и на перекрёстке протаранил микроавтобус.
От сильного удара маршрутка с пассажирами перевернулась. В результате пострадали 10 человек, в том числе дети. Пострадавших эвакуировал вертолет.
По словам очевидцев, после ДТП водитель внедорожника не поспешил на помощь пострадавшим, а стал разглядывать свой автомобиль и кому-то звонить.
Проехал на "красный" и протаранил автобус студент Зелимхан Сампиев. Отец мажор-лихача - президент управляющей компании "Евразия Менеджмент", - сообщает РЕН ТВ.
Видеозапись аварии попала в сети.
Судя по странице студента в соцсетях, он любит погонять, - сообщает Ридус. Сампиев публикует видео с быстрой ездой и стрельбой, а также фото, где стрелка спидометра остановилась на 180 км/ч.