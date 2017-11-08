Суд в Петербурге продлил арест Марату Оганесяну. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга обвиняется в мошенничество в особо крупном размере.

Смольнинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна до 15 ноября 2017 года.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Напомним, экс-чиновник был задержан почти год назад, 16 ноября 2016 года, в Москве. На следующий день после задержания ему было предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «мошенничество». Следствием установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при строительства стадиона на Крестовском острове.

(По материалам сайтов tass.ru ok-inform.ru gazeta.spb.ru)