Расследованием смерти 14-летней модели займется отдел по особо важным делам

Делом о смерти в Китае 14-летней девочки-модели из Перми займется первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю. Этот отдел расследует преступления против личности и общественной безопасности.

Юная жительница Перми работала по контракту, заключенному на три месяца, в Шанхае. Смерть девочки-модели получила широкий общественный резонанс не только в России, но и во всем мире.

По факту смерти несовершеннолетнего ребенка следственный отдел по Дзержинскому району Перми возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как стало известно изданию «URA.RU», мама девочки вылетела в Китай. Решается вопрос об отправке тела модели в Россию. Женщина ранее говорила, что дочь жаловалась на усталость и недосып.

В Перми проверили школу, где училась скончавшаяся в Китае модель. Департамент образования пермской мэрии пока результаты проверки не разглашает.