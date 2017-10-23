С парковки у ТЦ на Рублёвском шоссе угнали Mercedes за 7,5 млн

В Москве атомобиль Mercedes стоимостью 7,5 миллионов рублей угонщик украл с парковки у торгового центра «Европарк» на Рублевском шоссе в районе Крылатское. Автомобиль Mercedes Benz GL-63 AMG угнан в минувшее воскресенье, 22 октября.

Поздно вечером вчера владелец Mercedes обратился в полицию с заявлением.

По факту кражи машины полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», - сообщило агентство «Москва». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.