СК возбудил дело в отношении директора интерната из-за издевательств над детьми

В Ярославле директор школы-интерната подозревается в том, что она применяла к двум учащимся 15-ти и 16-ти лет, страдающим заболеванием органов слуха, недопустимые воспитательные меры. 48-летняя руководитель интерната унижала человеческое достоинство подростков.

Информация об унижениях воспитанников ярославского интерната директором, попала в СМИ. Следственными органами СКР по Ярославской области по сообщениям СМИ об издевательствах над учащимися ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7» возбуждено уголовное дело в отношении директора по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в связи с ненадлежащим исполнением ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением.

Согласно данным СМИ, в качестве наказания за нарушение дисциплины подростков заставляли пить их мочу.

По данным СКР, в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что сотрудники ее аппарата проведут выездную проверку этого интерната. Замдиректора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева сообщила РИА Новости, что директор интерната уволена.