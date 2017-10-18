Следственным управлением СК России по Пензенской области начата проверка по факту отказа работников "скорой помощи" города Заречный направить бригаду медиков к месту ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка.

Газета "Пензенская правда" написала о том, что 12 октября в районе улицы Коннозаводской города Пензы произошло ДТП. Водитель автомобиля Kia Sorento сбил 9-летнего мальчика. От полученных травм школьник скончался на месте происшествия. Один из водителей, бывший на месте ДТП, рассказал, что пытался вызвать "скорую помощь" ФГБУЗ МСЧ-59 г. Заречный, но диспетчер отказалась направлять бригаду "скорой", пояснив, что территорию, на которой произошло ДТП, их лечебное учреждение не обслуживает.

Прибывшие по вызову работники скорой медицинской помощи Пензы констатировали смерть ребенка.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.