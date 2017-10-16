СКР: Задержан четвёртый участник банды «жёлтых хризантем»

Следственный комитет сообщил о задержании четвёртого участника банды «жёлтых хризантем». По данным следствия, задержанный 38-летний житель Московской области Денис Сарычев входил в состав банды, созданной в 2009 году москвичом Сергеем Балихиным с целью нападения на граждан и завладения их имуществом.

В 2009 году банда «жёлтых хризантем» совершила разбойное нападение на квартиру, расположенную в Заревом проезде в Москве, в ходе которого были убиты трое человек, в том числе ребёнок. Из квартиры было похищено имущества на общую сумму 2 млн 96 тыс рублей.

Следователи всё это время продолжали расследование уголовного дела. Следствием установлена причастность участников банды Сергея Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова к убийству девяти человек, при этом в ходе нападений один из соучастников прятал лицо за букетом желтых хризантем.

В 2014 году приговором суда Балихин, Якубив и Юсупов в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений. Балихин был приговорен пожизненно. Якубив – к 14 лет годам лишения свободы, Юсупов лишен свободы на 22 года.

Благодаря грамотно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям и спланированной работе следователей СКР, сотрудников ГУУР МВД РФ, ГУ МВД России по г. Москве и УМВД России по Рязанской области установлен и задержан в городе Рязани четвертый участник банды - Сарычев.

В настоящее время с Сарычевым проводится необходимый комплекс следственных действий, ему предъявлено обвинение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.