В Тверской области незаконно усыпили 205 бездомных собак

В Бежецком районе Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, в регионе в период с 1 марта по 2 сентября 2017 года отлавливали бродячих собак и должны были кормить и содержать их в приюте. Но, как установило следствие, должностные лица ООО «ЖКХ» Регион» и ГБУ «Рамешковская СББЖ» осуществляя деятельность по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных на территории п. Рамешки на основании заключенных муниципальных контрактов, умышленно не выполняли обязательства по содержанию безнадзорных собак, тем самым допустили жестокое обращение с животными. По этой причине собаки заболевали и гибли.

В целях получения прибыли от данной деятельности сотрудники ООО «ЖКХ» Регион» на основании предварительного сговора с должностными лицами ГБУ «Рамешковская СББЖ» получали от последних несоответствующие закону заключения о состоянии собак, позволяющих осуществлять эвтаназию животных. На основании данных заключений умерщвлено 205 собак.