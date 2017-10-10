Семья шестилетнего мальчика из подмосковной Балашихи, которого насмерть сбила автоледи, заявила иск к обвиняемой Ольге Алисовой на общую сумму более 10 миллионов рублей.

В Железнодорожном суде Балашихи защита отца погибшего мальчика Романа Шимко заявила к обвиняемой в смертельном ДТП Ольге Алисовой гражданский иск с требованием возмещения 61 тысячи 560 рублей расходов на похороны и 10 миллионов рублей моральной компенсации, - сообщает ТАСС.

Малыш погиб 23 апреля. Женщина за рулём своего автомобиля сбила мальчика во дворе одного из домов в подмосковной Балашихе. Алеша Шимко скончался на месте происшествия. Эксперты заявили, что в крови ребенка обнаружен алкоголь.