В украинском Запорожье пять человек погибли при пожаре в хостеле. Еще два взрослых человека и ребенок пострадали. Состояние ребенка, который также находился в хостеле во время пожара, нормальное. Двое пострадавших введены медиками в искусственную кому.

По факту гибели пятерых человек во время пожара в хостеле в Запорожье возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Причины пожара устанавливает следствие.

Владелец двухэтажного здания заявил, что помещение находилось в субаренде и было отдано в пользование через агентство, - сообщают украинские СМИ. Арендатор и устроил там хостел. С этим человеком сейчас общаются правоохранители.