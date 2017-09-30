В Дагестане СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело после убийства сотрудника полиции в Кизлярском районе. Нападение на полицеского в Дагестане произошло в ночь на субботу, 30 сентября.

Злоумышленник ударил стража порядка, забрал у пострадавшего пистолет и угнал автомобиль.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК России (хищение оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и ч. 4 ст. 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия опасного для жизни или здоровья)». Ранение оказалось смертельным. Полицейский скончался.

Принимаются меры по задержанию злоумышленника. Автомобиль убитого полицейского нашли сожженным в соседнем районе.