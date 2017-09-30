О военном, убившем сослуживцев, рассказали его родители

Родители военнослужащего Гасана Абдулахадова, который убил своих сослуживцев на полигоне в Амурской области, рассказали о характере сына. Родом Абдулахадов из Дагестана. В армию призывался из Нижневартовска. Ему было 23 года.

Инцидент произошел 29 сентября. По данным Минобороны, при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы военнослужащих, ожидавших выхода на огневой рубеж. Погибли офицер и два военнослужащих. Еще двое военных ранены и были госпитализированы. Стрелок с оружием скрылся с территории полигона. Во время задержания Абдулахадов оказал вооруженное сопротивление. Из-за возникшей угрозы жизни военнослужащим подразделения антитеррора, по нему было применено табельное оружие.

По словам отца Гасана Омара Абдулахадова, сын был призван и переведён на другой участок. Он жаловался, что так "наших ненавидят", командир не любит, там бардак, - передает RT. Он жаловался, на старую технику. "Он физически крепкий парень был. Видимо, они хотели его подучить, а он не соглашался, на этой почве, скорее всего, скандал", - цитирует RT отца солдата.

По словам отца, из сыновей Гасан был самый мягкий, доброжелательный.

Матери Шайме Абдулахадовой сын тоже рассказывал о нелюбви дагестанцев. По мнению женщины, сына там довели.

У убитого Гасаном Абдулахадовым офицера остались жена и маленький ребенок.