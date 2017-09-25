Суд вынес женщине приговор за похищение ребенка из больницы в Дедовске

В Московской области суд вынес приговор Елене Спаховой, обвиненной в похищении в 2014 году из больницы города Дедовска новорожденного ребенка. Мальчика в роддоме оставила родная мать.

40-летнюю жительницу Подмосковья обвинили по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Приговором суда Спаховой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следствие установило и суд признал, что днем 17 июня 2014 года Спахова решила похитить новорожденного мальчика из детского отделения Дедовской городской больницы и впоследствии выдать за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок. Обвиненная проникла больницы и, воспользовавшись отсутствием в коридоре отделения посторонних лиц и медиков, обнаружила в палате малыша. Спахова беспрепятственно вынесла ребенка из больницы, и до января 2017 года они с мужем занимались его воспитанием.

Мальчик и его похитительница были объявлены в розыск. Находясь у Спаховой, ребенок педиатрами никогда не осматривался, медицинская помощь в лечебных учреждениях ему не оказывалась.

11 января 2017 года Спахова выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли по месту ее проживания в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий. В ходе следствия в соответствии с действующим законодательством ребенок был передан органам опеки и попечительства Министерства образования.

По данным СКР, в ходе следствия Спахова полностью признала свою вину.