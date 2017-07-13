СМИ: Уголовное дело об убийстве Дениса Вороненкова передано другому следователю

В России уголовное дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, совершенному в украинской столице Киеве, передано другому следователю.

О смене следователя сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. По данным информатора, уголовное дело о мошенничестве Дениса Вороненкова и дело об убийстве экс-депутата расследовались одним следователем, теперь дело об убийстве мужчины передано другому следователю.

Напомним, Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. В Киеве было возбуждено уголовное дело. В убийстве экс-депутата, получившего гражданство Украины, подозревается бывший боец украинского добровольческого батальона в Донбассе Павел Паршов. 29 марта Следственный комитет РФ возбудил по факту гибели Вороненкова уголовное дело.