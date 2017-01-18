Прокуратура проверит новую схему общественного транспорта в Екатеринбурге
18 января 2017, 12:11 [ «АН-онлайн» ]
Прокуратура Свердловской области проверит новую схему общественного транспорта в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
В заявлении говорится, что прокуратура намерена проверить законность действий администрации Екатеринбурга по введению в городе новой схемы движения общественного транспорта. Согласно новой схеме, планируется организовать 45 новых и отменить все 87 существующих автобусных маршрутов, 18 из 30 трамвайных и 8 из 19 троллейбусных маршрутов.
Сотрудники надзорного ведомства проверят законность установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов общественного транспорта, даст оценку исполнения администрацией полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Напомним, в Екатеринбурге подорожает проезд в общественном транспорте.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 16.01.17