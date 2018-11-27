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В Челябинске открылся первый МФЦ для бизнесменов
27 ноября 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Предпринимателям расскажут, какую систему налогообложения предпочесть, как выбрать код классификатора ОКВЭД и окажут помощь в заполнении документов.
В Челябинске открылся первый в стране МФЦ для бизнесменов. В 10 окошках нет очередей, а есть лишь узкопрофильные специалисты, которые абсолютно бесплатно ответят на вопросы как новичков, так и акул бизнеса. Приходите на Российскую, 110.
Подробнее читайте сайте газеты «Южноуральская панорама».
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