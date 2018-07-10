«Школа предпринимательства» стартовала в Челябинске

9 июля в «Территории Бизнеса» был запущен первый в этом году тренинг Корпорации МСП «Школа предпринимательства». Участие в проекте приняли более 40 человек.

Двухнедельный тренинг «Школа предпринимательства» рассчитан на действующих предпринимателей, желающих расширить или перепрофилировать свой бизнес, определить проблемы и найти пути их решения. В 2017 году проект проходил дважды, сертификаты об окончании получили 57 человек.

«Наша задача – не просто дать определенный объем знаний предпринимателям, а помочь им улучшить свой бизнес, научить зарабатывать больше и не совершать ошибок. Мы поддерживаем связь с выпускниками 2017 года, они делятся своими успехами, отмечают, что «Школа предпринимательства» помогла по-другому взглянуть на свой бизнес, реализовать новые проекты. Некоторые участники нашли здесь партнеров», – рассказала Алена Шорохова, заместитель генерального директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.

Первая в этом году группа «Школы предпринимательства» насчитывает 44 участника. На протяжении двух недель они будут получать теоретические и практические знания, проводить «работу над ошибками», искать слабые стороны и определять точки роста.

«Занимаюсь прокатом туристского снаряжения. Решил участвовать в проекте, чтобы получить новые знания, увеличить прибыль и найти новых партнёров. Очень ждал, когда стартует «Школа предпринимательства», слышал много положительных отзывов. Теперь смогу получить знания, которые необходимы для развития бизнеса», – поделился Артем Вышегородцев, участник тренинга.

Результатом прохождения «Школы предпринимательства» является полный анализ действующего предприятия и планирование последующих действий по развитию системы управления бизнесом.

«Школа предпринимательства» - бесплатная образовательная программа Корпорации МСП для действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. Между Корпорацией МСП и Фондом развития предпринимательства подписано соглашение на реализацию образовательных программ Корпорации в регионе. В штате МФЦ «Территория Бизнеса» работает сертифицированный Корпорацией МСП бизнес-тренер Евгений Журавлев, который и проводит занятия.

Пройти обучение в «Школе предпринимательства» может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8 800 350 24 74