Особенности юридической защиты предпринимателей

Для защиты прав субъектов предпринимательской деятельности уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации закреплены механизмы, направленные на недопущение нарушений прав предпринимателей и воспрепятствования их законной деятельности.



Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием служебного положения, подлежат квалификации по статье 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Имеются отличия привлечения субъектов предпринимательской деятельности к уголовной ответственности.



В соответствии с частью 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о таких преступлениях, как мошенничество, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, если они совершены индивидуальным предпринимателем либо членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, за исключением случаев, если преступлением причинён вред интересам государства или муниципального образования.



Существуют особенности избрания в отношении предпринимателей меры пресечения.

Так, согласно ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения в общем случае не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ (мошенничество, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием), если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

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