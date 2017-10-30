Новый регламент ГИБДД

Начал действовать административный регламент МВД по государственному надзору за безопасностью дорожного движения.



Вступил в силу новый административный регламент МВД России, которым должны руководствоваться инспекторы ГИБДД при осуществлении государственного надзора за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения его участниками. Предыдущий административный регламент, замененный новым документом, был утвержден в 2009 году при тогдашнем министре МВД Рашиде Нургалиеве.



Регламентом, в частности, установлено, что сотрудники полиции обязаны незамедлительно прибывать на место совершения преступления, административного правонарушения, место ДТП. Они должны находиться в форменном обмундировании, иметь служебное удостоверение и нагрудный знак. В разговоре с участниками дорожного движения инспекторы ГИБДД обязаны быть вежливыми, тактичными, обращаться к ним на «Вы», проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в понятной форме.



При общении с участниками дорожного движения сотрудники полиции должны воздерживаться от любых высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений, грубости, пренебрежения, заносчивости, предвзятости, оскорбительных выражений или реплик, а также действий, провоцирующих противоправное поведение.



Инспектор ГИБДД, обращаясь к участнику дорожного движения, обязан представиться, назвать свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. По возможности сотрудники полиции должны осуществлять надзор за дорожным движением в поле обзора систем видеонаблюдения, размещенных в патрульных транспортных средствах и на стационарных постах, либо носимых видеорегистраторов.



Регламент также разрешает инспекторам ГИБДД использовать цифровую аппаратуру (носимые видеорегистраторы, видеокамеры, фотоаппараты с функцией видеозаписи и прочие устройства, позволяющие осуществлять видеозапись) для видеозаписи процессуальных действий, проводимых без участия понятых. Полученные при совершении административных действий видеозаписи, приобщаются к соответствующему протоколу либо акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

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