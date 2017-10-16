Ликвидация через офшор с уголовной ответственностью

Ликвидация юридических лиц через офшор, которой пестрит интернет, грозит уголовной ответственностью.



В последнее время в сети «Интернет» активно рекламиреются ликвидация юридических лиц через офшор. Реклама преподносит такую ликвидацию как эффективный способ избавления от ставшей ненужной организации по сравнению иными схемами ликвидации. Суть схемы сводится к переоформлению доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на офшорную компанию. Реклама ликвидации фирм через офшор обещает, что теперь все претензии по фирме нужно будет предъявлять офшору – на какие-нибудь Британские Виргинские острова или Сейшелы.



Процесс передачи в офшор проходит в два этапа. Новый учредитель – иностранная организация входит в состав участников общества, а прежние владельцы выходят из состава учредителей, в результате чего фирма-нерезидент получает все необходимые права на владение компанией. Затем назначается директор организации, не являющийся резидентом Российской Федерации. По утверждению лиц, которые предлагают на сайтах услуги по ликвидации через офшор, после завершения всех необходимых процедур вся ответственность ложится на иностранную компанию и ее директора. В этой связи необходимо предостеречь предпринимателей от неприятностей, которые могут грозить при использовании подобной схемы.



Бизнесменов привлекают слова «офшор» и «гражданин иностранного государства». От них веет какой-то воображаемой надежностью и стабильностью. Помимо этого, весьма привлекательно выглядят утверждения о том, что такая ликвидация на 100 % законна, без уголовной и субсидиарной ответственности, с любыми долгами и без налоговой проверки. В итоге создается впечатление, что заграницу уходят, не только права по распоряжению юридическим лицом, но и все прошлые дела, возможные проблемы с законом, долги организации и тому подобные вещи. Однако замена участника общества на офшорную компанию и смена руководителя на иностранного гражданина не является панацеей от любых бед.



Начнем с того, что «ликвидация через офшор» в том понимании, которое придается российским законодательством ликвидации юридического лица, ликвидацией не является. То есть организация не ликвидируется и будет продолжать находиться по адресу регистрации. Поэтому на практике возможны сценарии развития событий, о которых на сайтах, рекламирующих «ликвидацию через офшор», предпочитают умалчивать. Дело в том, что контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов возложен на налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика. Поскольку организация не ликвидирована, налоговикам ничто не мешает провести выездную налоговую проверку за периоды, предшествующие передаче фирмы в офшор.

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