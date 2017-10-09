Долги взыщут с владельцев компаний

Реальных владельцев юридических лиц привлекут к субсидиарной ответственности по долгам компаний.



В конце июля вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым внесены изменения в законодательство о несостоятельности (банкротстве).



В частности, Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дополнен новой главой III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве», регламентирующей процедуру привлечения к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица не только руководителей и участников (акционеров), но и реальных владельцев (выгодоприобретателей) компаний.



В соответствии с внесенными изменениями на акционеров, участников (учредителей) и собственника имущества должника возложена обязанность по решению вопроса об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица банкротом. Неисполнение указанной обязанности влечет субсидиарную ответственность лиц, которые должны были инициировать общее собрание по вопросу обращения в суд с заявлением о банкротстве.



Контролирующих должника лиц, виновных в причинении ущерба кредиторам, будут определять по новым критериям. В частности, таковыми могут быть признаны физические или юридические лица, имевшие право давать обязательные для исполнения должником указания или иным образом влиявшие на сделки банкрота за три года до возникновения у должника предусмотренных законом признаков несостоятельности (банкротства).



Возможность влиять на сделки должника поставлена поправками в зависимость от родственных связей с руководителем или членами органов управления банкрота, полномочий по совершению сделок от имени должника по доверенности, а также должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора, иной должности, дающей возможность определять действия должника).

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