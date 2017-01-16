С новыми законами, граждане!

В наступившем году россиян ожидает множество важных изменений в законодательстве.



Ежегодно после празднования Нового года граждане узнают о вступивших в силу законах. Наступивший 2017 год тоже не стал исключением. В новом году стала единой учетно-регистрационная процедура оформления прав на недвижимое имущество. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» поставить недвижимость на государственный кадастровый учет, подать заявление на государственную регистрацию прав можно одновременно, и по истечении десяти рабочих дней будет произведена постановка на кадастровый учет и регистрация прав.



С нового года к недвижимым вещам отнесены машино-места. Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» права на машино-место потребуют обязательной государственной регистрации и могут являться предметом ипотеки. При продаже машино-места постороннему лицу продавец обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности с указанием цены и других условий сделки.



Коллекторов ограничили в общении с должниками: в будние дни им разрешается общение с должником в период с 8 до 22 час, в выходные дни — с 9 до 20 час. При этом коллекторским агентствам разрешено не более двух телефонных звонков и одной личной встречи в неделю. Основание — Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ. Взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с должником лицами, соседями может осуществляться только при наличии согласия должника (см. Коллекторов ограничили в общении с должниками).

продолжение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 16.01.17