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Алексей Подберезкин: Партия социальной справедливости создаст свою фракцию в будущей Думе

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Беседовал Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Алексей Подберезкин: Партия социальной справедливости создаст свою фракцию в будущей Думе

 Алексей Подберезкин – депутат Госдумы второго созыва (1995–99 годов), ныне референт первого вице-премьера Дмитрия Медведева. На нынешних выборах он возглавляет список Партии социальной справедливости. В чем же Алексей Иванович видит призвание политика? Об этом мы расспросили его в нашем интервью.

 – В 1990 г. вы создали Российско-американский университет (РАУ), потом преобразованный в РАУ-корпорацию. Она первой в России занялась мониторингом публикаций СМИ, составлением биографий политиков и общественных деятелей. Как возникла идея ее создания?

 – РАУ-корпорация была совершенно уникальной организацией. Я до сих пор горжусь ее созданием, потому что в конце 1980-х годов гуманитарная наука была брошена на произвол судьбы, а прикладная тем более. Мне удалось собрать огромный коллектив людей, в иные времена он достигал 2,5 тыс. человек. В РАУ-корпорации было 15 центров, которые занимались изучением широкого спектра общественно-политических проблем – от военных до религиозных, включая социологию и т.д. Оттуда вышли очень известные ныне политики, ученые, чиновники. Мы создали электронную библиотеку, размещенную на интернет-сайте viperson.ru. К заслугам могу отнести издание 5-томника «Истории русской армии». У нас было много и культурных программ. Это участие в создании Всемирного русского народного собора в качестве его официального учредителя вместе с митрополитом Кириллом и Русской православной церковью. Создали и Концепцию национальной безопасности России, которая приобрела впоследствии государственный статус. Но главное, в уставе, наверное, единст­венной в начале 1990-х негосударственной организации был записан прин­цип патриотизма.

 – В прошлом году вы стали референтом первого вице-премь­ера Дмитрия Медведева. Как и когда это произошло и в чем именно заключается ваша работа?

 – В 2006 г. я пришел на работу к Дмитрию Анатольевичу в качестве референта или помощника, сейчас в правительстве нет советников. Занимаюсь приоритетными национальными проектами, различного рода аналитикой – это то поручение, которое мне дал Дмитрий Анатольевич. Нынешняя работа мне очень нравится.

 – Но вы же человек имперских, лево-патриотических взглядов, а Д. Медведев считается лидером кремлевских либералов. Удается ли находить с ним точки соприкосновения?

 – Дмитрий Анатольевич – очень строгий, но очень интеллигентный человек. Он считает, что люди имеют право на свои собственные взгляды. Так что главное – чтобы мои взгляды не расценивались как его. Мои предложения и размышления – всего лишь мои предложения. А принимает решение Дмитрий Анатольевич, и только он. Я вам скажу – у меня очень приятные условия работы. За 40 лет трудового стажа, может быть, впервые оказался с таким начальником. Если бы он поставил меня перед выбором – либо работать у него, либо участ­вовать в предвыборной кампании, скажу честно, выбрал работу и не стал участвовать в выборах. Но он такого условия не сформулировал.

 Условие только одно – «ты говоришь от своего имени, а не от моего» – и это совершенно справедливо. Повезло и с коллективом, в котором я работаю. Он удивительно спаянный и эффективный. При хорошем руководителе. И, скажу чест­но, если наша Партия социальной справедливости пройдет 7%-ый барьер на выборах, а у меня есть все основания надеяться на это, я бы все равно не пошел в Думу. Хотел бы остаться работать в команде Дмитрия Анатольевича.

 Мне просто повезло здесь: всегда любил аналитику, информацию, и сейчас занимаюсь своей любимой работой. Дмитрий Анатольевич очень много читает, очень много работает. Он – трудоголик, очень ответственный человек, который ценит все мнения. А какие решения принимает – его дело и выбор. Его право.

 – Вас более привлекает аналитическая работа. А что больше интересует Д. Медведева: социальные, экономические или политические вопросы? Выдвижение в президенты, например, для него интересно?

 – Нет, конечно, Дмитрий Анатольевич никакой политической работы не ведет. Никто в его аппарате этим не занимается. По распределению полномочий у него очень широкий круг обязанностей. Это и приоритетные нацпроекты, и жилье, и социалка, и здравоохранение, и образование, и информационная и молодежная политика, и взаимодействие с судебными органами. Конкретной работы более чем достаточно. И он считает, что должен выполнить эти поручения президента максимально эффективно. Поэтому заниматься политикой ему просто некогда.

 – Вы говорите, что Партия социальной справедливости наберет 7% на выборах?

 – Последний опрос фонда «Общественное мнение» показал, что нашу партию впервые включили в рейтинговый лист, и она сразу набрала 2%. Всего за неделю выросла с 0 до 2%. ВЦИОМ также признает рост нашего рейтинга. А недавно «Газета» опубликовала рейтинг цитируемости партий в СМИ, согласно которому наш рейтинг растет быстрее всех. Да и на прошлых выборах наша партия в блоке с Партией пенсионеров набрала более 3% и за это получает госфинансирование. То есть мы одна из 9 партий, которая не просто зарегистрирована, а получает госфинансирование как партия, имеющая высокую популярность у населения. Кроме того, усиливает нашу уверенность в победе и поддержка самых различных слоев населения, в том числе и церкви. 5 октября всенародно любимый старец, духовник владимирского Свято-Боголюбского монастыря архимандрит Петр передал Партии социальной справедливости 500 икон с образом Божией Матери Песчанской и 90 псалмов «Живый в помощи». Отец Петр благословил директора Свято-Алексиевской гимназии Максима Лескова вручить иконы соратникам по партии с пожеланием на грядущих выборах до конца стоять в Вере и Правде Христовой, трудиться не жалея живота своего во имя спасения России.

 Когда ты в политике давно, когда у тебя есть наработанный годами авторитет, то уже не приходится ничего придумывать, люди сами приходят и предлагают. Это называется человеческим, или репутационным, капиталом. К нам приходят люди, которые хотят чем-то помочь, поучаствовать в политической жизни страны. У нас много идей по созданию институтов гражданского общества. Подготовлены 6 актуальных законопроектов для решения самых наболевших социальных проблем России.

 – Какова программа Партии социальной справедливости на нынешних выборах?

 – Она проста: «Человек – это наше все!» В числе партийных приоритетов: жесточайшая борьба с коррупцией, прекращение всевластия чиновников, равный и бесплатный доступ к образованию, доступная медицина – для стариков, детей, инвалидов, социальная справедливость.

 Партию лучше всего характеризует наше название. Главное для нее – социальная справедливость на деле, а не на словах. Наша цель – социальное государство и общество равных возможностей, то есть такое государство, которое заботится о своих гражданах, а не паразитирует на них. Общество – где каждый гражданин, независимо от социального положения и уровня доходов, имеет равный доступ к здравоохранению, образованию, культуре. На нашем знамени начертано: «Человек – это наше все!»

 Понимаем, в реальной жизни этого добиться не так просто. Мешают коррумпированные зарвавшиеся чиновники, безразличные к судьбам народа олигархи, преступники и рвачи всех мастей… Именно поэтому программные требования суровы, но понятны каждому: жесточайшая борьба с коррупцией, прекращение всевластия чиновников, принятие антиолигархического пакета законов. В рядах партии немало настоящих профессионалов, ученых, специалистов, способных на высочайшем уровне вести законо­творческую работу. Уже сейчас ими подготовлен целый пакет законопроектов антикоррупционного и антиолигархического порядка. В частности, принципиально новый законопроект о прогрессивном налогообложении сверхдоходов. Он предусматривает полное освобождение от налогов малоимущих граждан и переложение основной налоговой нагрузки на олигархов.

 – Как вы считаете, будут ли принимать участие в президентских выборах В. Зубков или С. Иванов?

 – Очень важна в России конкретная сфера деятельности, за которую тебе нужно отвечать. У Иванова много конкретной работы, у Дмитрия Медведева – очень много. Причем это серь­езная и тяжелая работа. Если посмотреть на его график, он забит круглосуточно – с утра до позднего вечера. И вопрос о переходе с поста первого вице-премьера на какой-то другой, конечно, они должны решать вместе.
 Я знаю только одно: ни Иванов, ни Медведев не занимаются политической работой, никто из них не создает никаких штабов, пиар-групп.

 Кстати, может появиться и пятый, и шестой кандидат. Все будет зависеть от результата «Единой России». Можно по-любому относиться к людям из этой партии, можно по-любому относиться к их действиям. Но нельзя отрицать одного: мы выползли из кризиса, отошли от пропасти. Даже не отошли, нас за уши оттянули от пропасти, от 1999 года. Нашлись люди, которые не опустили руки. Эта команда добилась к тому же и высоких темпов роста экономики. Она заслуживает того, чтобы к ней относились с уважением и чтобы ей отдавали должное. Когда я слышу огульную критику всего происходящего, то хочу ответить, что никогда меня не убедят в том, что время, когда у нас каждый год экономика падала на 6%, – лучше, чем сегодняшнее, когда она на 6% в год растет. Никогда меня не убедят в том, что Россия с нулевым золотовалютным резервом лучше, чем сегодняшняя Россия, занимающая по этим резервам третье место в мире. Никогда меня не убедят в том, что дефицитный бюджет 1990-х лучше, чем нынешний, профицитный.

 Конечно, главный вопрос сейчас в том, как эффективно потратить эти деньги. И здесь я повторяю основной политический тезис нашей Партии социальной справедливости: главную ставку в стратегии развития России мы делаем на социальной справедливости и преумножении человеческого капитала.

 

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