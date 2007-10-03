Чем владеет г-жа Набиуллина
№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
ПОСЛЕ отставки М. Фрадкова и формирования нового правительства становятся известны некоторые подробности. В частности, министром финансов вполне вероятно мог стать не А. Кудрин, а известный финансист и друг В. Путина Ю. Ковальчук – председатель совета директоров АКБ «Россия».
Но назначение А. Кудрина поддержали такие политические тяжеловесы, как заместитель руководителя Администрации президента И. Сечин и директор ФСБ Н. Патрушев. Говорят, что г-ну Ковальчуку было предложено возглавить Минтопэнерго, но он не согласился.
Интересны подробности и с назначением в Минэкономразвития Э. Набиуллиной. Она является человеком, близким Д. Медведеву. Но несмотря на это, из ведомства г-жи Набиуллиной были «уведены» самые лакомые куски. Гособоронзаказ – а это до 3 трлн. руб. на несколько лет – перекочевал в Комиссию по военно-техническому сотрудничеству. Инвестфонд – примерно 300 млрд. руб. – в Минрегионразвития Д. Козака.
Лишилось Минэкономразвития и венчурного фонда. Но аналитики считают, что назначение г-жи Набиуллиной должно символизировать либеральный экономический курс нового правительства.
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