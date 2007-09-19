Единороссы дышат ровно

Решительная борьба «Единой России» за убедительное преимущество в новой Госдуме вступила в свою самую активную фазу. Об этом свидетельствуют российские общественно-политические события последних дней.

ПЕРВЫМ заходом центристов стало триумфальное утверждение нового премьера Виктора Зубкова. Длинная и стремительная череда хвалебных отзывов о президентском назначенце сменилась депутатскими «за» в их рекордном количестве в 381 голос.

Затем последовал «обкат» нового формата межпартийных дебатов. По разные стороны студийных «баррикад» встали единороссы и коммунисты. По убеждению руководителя ЦИК «Единой России» Андрея Воробьева, курс политической стабильности, взятый за основу партией власти, обеспечил «четкую позитивную траекторию развития страны в последние семь лет». Оппонируя КПРФ в режиме дебатов, он подверг критике «политическое поведение оппозиции».

– Когда та или иная политическая сила пытается блокировать выплату материнского капитала или выступает против нацпроектов, – это нонсенс!

Вместе с тем, Воробьев неоднократно отмечал, что оппозицию в лице КПРФ и «Справедливой России» считает «достойной конкурирующей силой». По его словам, компартия, «имея устойчивые рейтинги, является «классическим конкурентом ЕР».

– Это серьезная сила, с которой мы готовы соперничать. Новое образование слева – хоть и не вполне оформленная организация, но она достаточно активно заявляет о себе в регионах.

Вообще Андрей Воробьев полагает, что успех на предстоящих выборах «во многом зависит от людей, представляющих ту или иную организацию».

– Самое главное – наши программы, идеи и реальные проекты, – утверждает он.

В унисон г-ну Воробьеву тему «реальных проектов» в интервью «АН» затронул его однопартиец и думский коллега Владимир Груздев. Один из «самых масштабных партийных проектов», по его словам, носит название «Профессиональная команда страны». Его смысл в отборе партийцами квалифицированных кадров по рекомендации трудовых коллективов и общественных организаций. По информации депутата, лично он курирует один из разделов проекта – «Промышленность и услуги». По нему уже поступило порядка десяти тысяч заявок на участие». По мнению г-на Груздева, это есть не что иное, как «свидетельство огромной важности проекта для государства».

– Для нас важен каждый участник проекта как личность и как профессионал, – под­черкнул единоросс.

Владимир Груздев также напомнил, что в ходе последней для четвертой Думы сессии, она непременно рассмотрит так называемый олимпий­ский законопроект. Инициатива обещает «заложить основу успешного проведения Олимпиады в Сочи. Парламентарий заверил, что с помощью нового закона «игры будут организованы блестяще».

– Наша цель – «довести до ума» те законопроекты, которые уже находятся на рассмотрении, – заявил г-н Груздев.