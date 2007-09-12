В бой идут «партии-спойлеры»

Совсем недавно считалось, что власти на выборах не нужны лишние игроки и «чем меньше партий, тем лучше». Теперь «на верху» принято противоположное решение – на выборы должны пойти 14 из 15 зарегистрированных партий. Только партия Г. Селезнева пойдет на выборы не самостоятельно, а по спискам «Патриотов России» Г. Семигина.

КРОМЕ 4 парламентских партий («Еди­­ная Россия», «Спра­ведливая Россия», КПРФ, ЛДПР), а также СПС и «Яб­ло­ка», остальным партиям будут поручены «ответственные задания». Они будут не бороться за собственную победу, а мешать победить другим: такие политпроекты принято называть «партиями-спойлерами».

«Зеленые» и «Гражданская сила» будут бороться с, Партия социальной справедливости – против, Аграрная партия – против. Партия мира и единства С. Умалатовой пойдет на выборы, чтобы читать в своей предвыборной агитации стихи в поддержку Президента России. А бабуринцы будут просто изображать «безответственных популистов». Последнее не менее необходимо «Единой России» (ЕР), чем даже борьба с оппонентами. Дело в том, что одной из основных тем кампании ЕР будет то, что это «партия реальных дел против безответственных популистов», а для этого желательно наличие тех, кого даже самый падкий на обещания избиратель отнесет к числу совсем безответственных. Для этого «Народный союз»и пойдет на выборы под лозунгом «За создание Возвратного фонда. Каждому россиянину вернуть по 4 млн. руб. в собственность».