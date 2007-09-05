Единороссы отыскали в своих рядах рабочего
№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
НА ОДНОЙ из встреч В. Путина с лидерами «Единой России», президент порекомендовал единороссам разбавить чиновников и бизнесменов в своих партсписках тремя десятками представителей трудовой интеллигенции, рабочих и крестьян. Говорят, Президент РФ лично написал на предварительном списке ЕР по Петербургу «поставить на проходное место рабочего судостроительного завода».
Питерские единороссы долго искали такого рабочего среди своих знакомых, но так и не нашли. От безысходности думали временно «оформить на завод» кого-нибудь из знакомых или родственников. Но в итоге решили не рисковать… А в начале сентября этого судостроительного рабочего все-таки нашли! Фамилия его пока держится в секрете.
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