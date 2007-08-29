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МОЛОДЕЖЬ ПОТЯНУЛО В ПОЛИТИКУ

Под Смоленском прошел слет трех молодежных организаций «Справедливой России»

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

22–26 августа в деревне Прудки Смоленской области прошел Всероссийский молодежный слет. Посмотреть и пообщаться с пятьюстами активистами движений «Победа», «Лига справедливости» и «Ура!» приехал лидер партии Сергей Миронов. Глава Совета Федерации прошелся по лагерю, пообщался с молодежью и презентовал свой вариант гимна партии. Молодые люди и девушки сфотографировались с ним и пообещали сделать максимум возможного для того, чтобы «Справедливая Россия» одержала победу на предстоящих выборах.

СЕРГЕЙ Миронов напомнил присутст­вующим, что его партия с момента своего основания борется за принятие нового «Закона о молодежи», создание Федерального агентства по молодежной политике, выделение квоты на работу для выпускников вузов и предоставление молодым беспроцентных кредитов на жилье.

Место слета огородили красно-белыми ленточками. В центр футбольного поля поставили урну для общественного голосования. Любой желающий мог, опустив в нее бюллетень, отдать свой голос на праймериз (предварительное голосование) по отбору кандидата в депутаты Госдумы. «Отличие наших праймериз в том, что у нас люди сами могут предложить кандидатуры уважаемых известных личностей, а также политических деятелей», – пояснил Сергей Миронов.

Визит лидера «Спра­ведливой России» С. Ми­ронова стал главным событием Все­рос­сийского молодежного слета. Глава Совета Фе­дерации приехал пообщаться с молодежью в джинсах, рубашке с короткими рукавами и значком на груди с надписью «Справедливый парень». Он прошелся по нескольким шатрам, в которых проходили лекции. В первом лидер «эс­эров» встретился с известной актрисой Риммой Марковой и не менее известной фигуристкой Еленой Бережной.

«Такой слет молодежи России – это возможность узнать, услышать, как живут ребята и дев­чонки в самых разных уголках нашей страны. Молодежь у нас замечательная: такие красивые, крутые, симпатичные, раскованные! А на самом деле у многих в душе тревога о своем будущем», – заявил Сергей Миронов.

Прямо в шатре молодые активисты «Справедливой России» подарили Сергею Миронову символический меч. «Чтобы рубить головы политическим соперникам», – пошутил глава Совета Федерации.

В шатре номер два, куда после этого отправился лидер партии, шла лекция о СМИ. Сергей Миронов предложил молодым политикам подумать над концепцией нового телевизионного канала: «Если мы начнем что-то ограничивать, это сразу будет цензура, причем самая вредная ее форма – политическая цензура. Нужно сделать так, чтобы этой пошлости, грязи, идиотизма не лилось с экранов телевизоров. Как сделать так, чтобы там действительно старались делать передачи – пускай развлекательные, интересные, но не такие дебильные, как сейчас, и не навязывали нам абсолютно чуждых ценностей? Какие у вас идеи?» Молодые люди сыпали предложениями как из рога изобилия…

Сам Миронов предложил создать при федеральных каналах общественные советы, в состав которых входили бы уважаемые и пользующиеся авторитетом среди россиян люди: «Это должны быть деятели науки, культуры, искусства, литературы, но именно те, кто пользуется безоговорочным авторитетом, и такие люди у нас в стране есть».

В третьей палатке Сергей Миронов представил молодым людям две песни: «Одна из них – патриотическая, посвящена недавним событиям в Таллине. А вторая, возможно, станет гимном партии», – заявил лидер «Справедливой России». Песню на слова двух молодых авторов включили после выступления Сергея Миронова, в котором он исполнил целую поэму Марины Цветаевой.

Спикер Совета Федерации также высказался за разработку концепции молодежной политики: «Молодежь должна иметь, вне зависимости от своего социального статуса, равные права и равные условия, в том числе и для обучения». Он также призвал собравшихся уделить внимание проблемам их сверстников-инвалидов: «Эти молодые люди вынуждены жить зачастую изолированными от общества, и я призываю вас протянуть им руку помощи, особенно тем, кто в ней нуждается», – подчеркнул лидер «Справедливой России».

В заключение г-н Миронов сообщил, что в середине сентября пройдет съезд «Справедливой России». На основе проведенных во всех субъектах страны праймериз там будет сформирован предвыборный список из 600 кандидатов «Справедливой России». В него попадет и несколько десятков представителей молодежных движений. В новой Думе они смогут решать молодежные проблемы, в том числе и собственными усилиями:
«А там, где собственными силами будет тяжело, мы обязательно будем их поддерживать всей фракцией. Мы уверены, что нужны специальные государственные программы, помогающие молодым найти работу после окончания учебных заведений, получить кредиты на жилье и купить его по нормальным, а не завышенным ценам… Поэтому в Думе и нужны молодые люди, которые знают об этих проблемах не понаслышке», – подытожил Сергей Миронов.

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