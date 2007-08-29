ЗАМЕРЫ СОЦИОЛОГОВ
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
АНАЛИТИЧЕСКИЙ «Левада-центр» провел в августе очередной опрос общественного мнения. Один из пунктов опроса – прогнозируемый результат соперничества С. Иванова и Д. Медведева на выборах президента. В качестве «кандидата от демократических сил» в опросе фигурировал Г. Явлинский.
Результаты первого тура. Если бы в выборах приняли участие все избиратели, то С. Иванов получил бы 19% голосов, Д. Медведев – 18%, Г. Явлинский – 2%.
Иные цифры получаются при учете только тех опрошенных, кто точно пойдет на выборы. У С. Иванова в этом случае будет 36% голосов, у Д. Медведева – 34% и у Г. Явлинского – 3%.
Результаты второго тура. При участии в нем всех избирателей С. Иванов получил бы 27% голосов, а Д. Медведев – 24%. А если учесть только тех, кто точно придет на выборы, то за С. Иванова отдадут голоса 54% избирателей, а за Д. Медведева – 46%.
Разрыв сократился до 8%. В июле он составлял 18%.
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