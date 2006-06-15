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Грызлов заступился за инвалидов

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Соб. инф. ]

Грызлов заступился за инвалидов
Фото ИТАР-ТАСС

 В ГОСДУМЕ прошло второе чтение законопроекта о сокращении отсрочек от службы в армии. Его поддержали 356 депутатов, 56 проголосовали против.

 Гражданский долг через полтора года придется выполнять отцам, имеющим ребенка до трех лет, и мужьям беременных жен (если срок беременности менее 26 недель). Отсрочек также лишаются молодые работники «оборонки» (ВПК) и студенты вузов силовых ведомств. Сельских врачей, учителей, артистов балета, спортсменов и священников закон также призовет к строю.

 Поскольку в первом чтении самой спорной оказалась отмена отсрочек для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами первой и второй групп, единороссы решили внести соответствующую поправку. Как пояснил спикер Госдумы Борис Грызлов, она касается «невозможности призыва граждан, у которых есть дети-инвалиды».

 По заверениям руководства Минобороны, призывники будут служить только в регулярных войсках. Прохождение службы в «горячих точках» будет запрещено.

 Сначала планировалось отменить 9 из 25 действующих отсрочек. Однако ко второму чтению реально отменены 4. Это, по словам главы Минобороны Сергея Иванова, необходимая мера компенсации сокращения срока службы призывников с 2008 г. в два раза.

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