Грызлов заступился за инвалидов

В ГОСДУМЕ прошло второе чтение законопроекта о сокращении отсрочек от службы в армии. Его поддержали 356 депутатов, 56 проголосовали против.

Гражданский долг через полтора года придется выполнять отцам, имеющим ребенка до трех лет, и мужьям беременных жен (если срок беременности менее 26 недель). Отсрочек также лишаются молодые работники «оборонки» (ВПК) и студенты вузов силовых ведомств. Сельских врачей, учителей, артистов балета, спортсменов и священников закон также призовет к строю.

Поскольку в первом чтении самой спорной оказалась отмена отсрочек для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами первой и второй групп, единороссы решили внести соответствующую поправку. Как пояснил спикер Госдумы Борис Грызлов, она касается «невозможности призыва граждан, у которых есть дети-инвалиды».

По заверениям руководства Минобороны, призывники будут служить только в регулярных войсках. Прохождение службы в «горячих точках» будет запрещено.

Сначала планировалось отменить 9 из 25 действующих отсрочек. Однако ко второму чтению реально отменены 4. Это, по словам главы Минобороны Сергея Иванова, необходимая мера компенсации сокращения срока службы призывников с 2008 г. в два раза.