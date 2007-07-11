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Питеру стало тесно в своих границах

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 В ИНТЕРВЬЮ радиостанции «Эхо Моск­вы» губернатор Петер­бурга В. Матвиенко заявила о возможном слиянии Петер­бурга и Лен­области в один субъект РФ. О всех плюсах объединения «Аргументы неделi» писали неоднократно, имея в виду политические преимущества по отношению к нашим прибалтийским соседям. Но заявление Ва­лен­тины Михайловны касается, по всей видимости, других аспектов.

 Начнем с того, что петербургская казна стала получать гигант­ские деньги от прописавшихся в городе крупных компаний («Газ­промнефть», «Нова­тэк», «Си­бур», «Транснеф­тепродукт», «Тран­саэро», Внеш­торгбанк, «Рос­морпорт», Авто­ВАЗ, «Сов­комфлот», «Росте­леком» и т.д.). В 2006 г. эти деньги составили 20 млрд. руб. только по налогу на прибыль. Им, как говорится, тесно в Петербурге, и они требуют территориальной экспансии.

 Второй причиной является то, что город фактически задыхается без территории, в том числе для жилищного строительства. Самые привлекательные куски земли находятся в исторической части города и зачастую заняты промышленными предприятиями – их надо «выселять» в Ленобласть. А для этого нужны соответствующие механизмы, и быстрее всего они заработают в едином субъекте.

 Хотелось бы напомнить, что еще в 1996 г. состоялось подписание договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Петербургом. И уже тогда в соглашении оговаривалась перспектива объединения города и области. Так что вопрос, как говорится, перезрел.

 А о том, что его решение действительно готовится, говорит такой факт. Только что состоялось утверждение в должности губернатора Ленобласти В. Сердюкова. Решение о его переназначении долго не принималось, и у наблюдателей сложилось стойкое впечатление, что в верхах идет нешуточная борьба за этот «лакомый кусок».

 Напомним, что за сравнительно короткое время Ленобласть стала фактически новым цент­ром мирового автомобилестроения. Здесь строятся крупнейшие торговые морские порты, в том числе нефтяные терминалы. Поэтому аналитики не исключают, что одним из условий утверждения г-на Сердюкова в должности стало взятое с него обязательство объединить город и область в течение его губернаторского срока. Кстати, такая же схема может быть использована и в отношении Москвы и Подмосковья, хотя и в очень отдаленной перспективе.

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