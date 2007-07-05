В Чечне замахнулись на Конституцию
№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Ильяс МАЦИЕВ ]
В конце июня президент Чечни Рамзан Кадыров созвал Конституционное собрание. В него вошли президент, премьер, члены правительства, сенаторы и депутаты Государственной Думы от Чеченской Республики, члены парламента, главы местных администраций, а также представители партий и общественных организаций. Всего 85 человек.
КАДЫРОВ предложил Конституционному собранию рассмотреть вопрос внесения поправок в Основной закон республики. «Добро» Конституционного собрания получено, и теперь решать судьбу конституции будет референдум, который планируется провести 2 декабря, в один день с думскими выборами.
Официальной причиной проведения референдума объявлено приведение конституции республики в соответствие с федеральным законодательством. Так, будет упразднена норма, предусматривающая выборы главы республики, – будет указано, что он назначается Президентом России. Кроме того, планируется свести двухпалатный парламент, состоящий из 61 депутата, в однопалатный с 41 депутатом. Также предусматривается, что президент и парламент продлят свои сроки полномочий с четырех до пяти лет, а количество сроков, на которые президент республики может баллотироваться, не будет ограничено. Новая, «исправленная» конституция будет предусматривать также, что поправки в Основной закон республики в дальнейшем можно будет вносить, не проводя референдума, –
это право будет закреплено за местными законодателями.
Глава избирательной комиссии Чеченской Республики Исмаил Байханов говорит, что планируется изменить в той или иной мере 50 статей Конституции республики. Что же касается ожидаемой явки на референдум, то он настроен оптимистично. «В республике зарегистрировано 594 496 избирателей, и мы надеемся, учитывая, что 2 декабря будут проводиться еще и думские выборы, на высокую явку». По мнению г-на Байханова, на проведение референдума из республиканского бюджета будет взято средств не более
4 млн. рублей. Остальные необходимые средства будет изыскивать инициативная группа.
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