В Чечне замахнулись на Конституцию

В конце июня президент Чечни Рамзан Кадыров созвал Конституционное собрание. В него вошли президент, премьер, члены правительства, сенаторы и депутаты Государственной Думы от Чеченской Республики, члены парламента, главы местных администраций, а также представители партий и общественных организаций. Всего 85 человек.

КАДЫРОВ пред­ло­жил Конституционному собранию рассмотреть вопрос внесения по­правок в Основной закон республики. «Добро» Конституционного собрания получено, и теперь решать судьбу конституции будет референдум, который планируется провести 2 декабря, в один день с думскими выборами.

Официальной причиной проведения референдума объявлено приведение конституции республики в соответствие с федеральным законодательством. Так, будет упразднена норма, предусматривающая выборы главы республики, – будет указано, что он назначается Президентом России. Кроме того, планируется свести двухпалатный парламент, состоящий из 61 депутата, в однопалатный с 41 депутатом. Также предусматривается, что президент и парламент продлят свои сроки полномочий с четырех до пяти лет, а количество сроков, на которые президент республики может баллотироваться, не будет ограничено. Новая, «исправленная» конституция будет предусматривать также, что поправки в Основной закон республики в дальнейшем можно будет вносить, не проводя референдума, –

это право будет закреплено за местными законодателями.

Глава избирательной комиссии Чеченской Республики Исмаил Байханов говорит, что планируется изменить в той или иной мере 50 статей Конституции республики. Что же касается ожидаемой явки на референдум, то он настроен оптимистично. «В республике зарегистрировано 594 496 избирателей, и мы надеемся, учитывая, что 2 декабря будут проводиться еще и дум­ские выборы, на высокую явку». По мнению г-на Байханова, на проведение референдума из республиканского бюджета будет взято средств не более

4 млн. рублей. Остальные необходимые средства будет изыскивать инициативная группа.