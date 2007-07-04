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«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ «АНТИСОЦИАЛЬНОГО» БЮДЖЕТА

№ 27(61) от 05.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 29 июня «Справедливая Россия» проголосовала против принятия трехлетнего бюджета на 2008–10 гг., в котором «полностью отсутствуют как политика стимулирования собственной экономики, так и понимание стратегии развития всей страны». Когда фракция так же поступила в мае, требуя сначала учесть свои поправки, единороссы обещали это сделать, но только во втором чтении.

 ОДНАКО второе чтение состоялось, но, по словам главы фракции «Справедливая Россия» Александра Бабакова, «несмотря на то что все наши поправки были глубоко и детально разработаны, ни одна из них не была учтена бюджетным комитетом, возглавляемым единороссами». «Мы столкнулись с циничным игнорированием нашего мнения парламентским большинст­вом. Все это наводит на мысль о пагубности монополизма не только для политической власти, но и для экономики страны», – отметил глава думских «эсеров». В чем же суть разногласий между «Единой» и «Справедливой»? В этом «Аргументы неделi» попытались разобраться, когда наш корреспондент побывал на совмест­ной пресс-конференции А. Бабакова, зам­преда Комитета Госдумы по бюджету В. Никитина и члена Комитета по труду В. Савостьяновой.

 Начал лидер фракции «Справедливая Россия» с позитива: «Многие идеи, о которых мы говорили с 2003 г. и которые прозвучали в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, нашли отражение в правительственном законопроекте. Бюджетная трехлетка, в частности, предусматривает увеличение инвестиций в реальный сектор экономики и некоторый рост социальных расходов».

 Главный изъян бюджета – недофинансирование социальной сферы. Планируемое увеличение расходов на зар­платы бюджетников, пенсии и стипендии несопоставимо с ростом тарифов на электроэнергию и услуги ЖКХ. Вместо того чтобы направить дополнительные средства на решение социальных проблем, значительная часть средств – до 10% от ВВП – консервируется в Резервном фонде».

 А что  предлагает «Спра­ведливая Россия»? Глав­ное – существенное повышение пенсий и заработной платы бюджетников. Если повышаете тарифы, то будьте добры сначала повысить зарплаты и пенсии, считают справедливороссы. То есть, помимо ежегодного повышения зар­плат бюджетникам на 7–8%, как обещает правительство, «Справедливая Россия» настаивает на проведении их ежегодной индексации в соответствии с ростом потребительских цен и тарифов ЖКХ.

 Г-на Бабакова поддержал его коллега по фракции, зампред Комитета Госдумы по бюджету В. Никитин. Он отметил, что вносимые «Справедливой Россией» по­правки были тесно увязаны со всеми сферами жизнедеятельности государ­ства. «Если цена на газ повышается на 28–30% в год, тарифы на грузоперевозки – на
15–18%, на электроэнергию – 13%, тарифы ЖКХ – 18–20%, то экономическое развитие, развитие социальной сферы, а также бюджеты субъектов федерации – все они находятся под угрозой. Это все конструкция на песке, «избушка на курьих ножках», документ, который буквально через несколько месяцев придется пересматривать, по примеру бюджетов прошлых лет». При этом «наше правительство отдает под низкие кредиты свои деньги западным компаниям, в то время как наши предприниматели занимают у них же втридорога, а уж о пенсионерах и говорить не приходится, они все так же продолжают нищенствовать», – возмутился депутат.

 Но самое серьезное недовольство «Справедливой России» вызвали планы правительства по дальнейшему списанию внешнего долга. «Пока тарифы скачут, бюджетники находятся на грани разорения, а пенсионеры давно стоят на улице с протянутой рукой, мы считаем категорически неприемлемым разрешать правительству списывать долги другим странам», – заявил В. Никитин.

 Член Комитета Госдумы по труду от «Справедливой России» В. Савостьянова подметила одну немаловажную деталь нынешней политики: «правительство сначала обещает увеличить пенсии на 65%, в законопроекте показано некое стремление к 30–40%, а на деле получается 15–20%. Если учитывать рост инфляции, то такими мизерными процентами бедность победить не удастся», – уверена парламентарий.

 «Базовая часть пенсии должна выплачиваться государством из федерального бюджета, а накопительную часть следует сделать добровольной, так как сейчас все эти обязательные отъемы денег в накопительную часть ничего не стоят, обесцениваясь с ростом той же инфляции. В нашем документе мы доказываем, что размер пенсий можно увеличить в два раза только за счет расчетов страховых взносов», – уточнила В. Савостьянова. Особенное недовольство женщины-депутата вызвало то, что при нынешнем правительстве «все пособия – при рождении детей, малообеспеченным семьям, по занятости и на похороны – не только не увеличиваются, но даже не индексируются с учетом инфляции. И такие бюджеты у единороссов еще язык поворачивается каждый год называть социальными!»

 Член Комитета Госдумы по банкам и финансам В. Зубов предложил не повышать налог на зарплату на 3% для пополнения накопительной части пенсии, как предлагает правительство, а, наоборот, снизить его по максимуму, а для работников сельского хозяйства – вообще отменить

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