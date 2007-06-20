М. Касьянов не договорился с А. Волошиным

КАК сообщают источники «Аргументов неделi», в начале июня экс-премьер М. Касьянов встретился с экс-главой Адми­нистрации Кремля, а ныне председателем совета ди­ректоров РАО «ЕЭС» А. Во­лошиным. В 2003 г. они оба выступали с критикой «дела ЮКОСа», после чего были отправлены в отставку. Однако г-н Волошин сейчас предпочитает об этом не вспоминать, стараясь сохранить нормальные отношения с Кремлем.

У г-на Касьянова все обстоит ровно наоборот. Неудивительно, что и на последней встрече давние знакомые не договорились о том, как оценивать нынешнюю ситуацию в стране.

М. Касьянов говорил о том, что стране нужны новые «демократизация» и «либерализация» в политике, ограничение власти Президента РФ и «государственных олигархов». Он считает необходимым «бороться против увеличения президентского срока».

А. Волошин, наоборот, высказался за укрепление власт­ной вертикали и за «суверенную демократию»: мол, проб­лема не в системе, а в том, что в ее руководстве есть «неквалифицированные люди». А значит, по мнению г-на Волошина, надо стремиться не к «свержению В. Путина» (за что выступает М. Касьянов), а к тому, чтобы «привести на президентский и премь­ерский посты квалифицированных людей».

В итоге участники встречи так и не нашли точек соприкосновения. Каждый остался при своем мнении.



