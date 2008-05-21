По ком звонит «колокол Андропова»?

ДЛЯ начала оба руководителя решили разобраться с коррупцией. И начать «сверху». Президент уже провел в Кремле соответствующее заседание.

Вообще говоря, эта тема уже набила оскомину. Взяточники и хапуги не скрывают своих неправедных доходов, и никто их не трогает. Вот и решили в Кремле начать операцию «мягкий Андропов». Именно председатель КГБ СССР Ю. Андропов принялся под занавес своей карьеры наводить в стране порядок. Но не успел. Начал не с того конца.

Г-н Медведев решил взяться за структурную коррупцию в органах власти. Причем начать с федерального уровня с плавным переходом на региональный. Прежде всего будут отслеживаться хищения бюджетных средств. Говорят, что уже готовятся к запуску 120–150 коррупционных расследований.

Главный вопрос: кто будет вести подобного рода дела – ФСБ, МВД или Генпрокуратура? Если все вместе, то ничего не получится кроме очередной войны между силовиками. Намек в этом направлении уже дан. Квартиру губернатора Приморья С. Дарькина обыскивали сотрудники ФСБ. И не случайно. ФСБ менее других зависит от местных властей.

Но не менее важный вопрос антикоррупционной кампании – кто даст отмашку «органам» работать по конкретным персонам? Президент или премьер? Также важно просчитать эффект от ареста. Если это один человек – терпимо. Но если в коррупционную цепь вовлечены десятки управленцев из каких-либо министерств или региона, то последствия могут быть непредсказуемыми. Работа целой отрасли или региона может быть парализована. А если речь идет о некоем губернаторе со свитой, то их арест может привести даже к стрельбе в стиле начала 90-х, когда активно делили собственность.

Известно, что на первом этапе президент планирует учредить «Кодекс чиновника». Согласно ему все чиновники будут обязаны заполнить «материальный лист». В нем будут указаны счета в банке самого чиновника и всех его родственников. А также их квартиры, машины и прочая собственность. Госслужащий не может иметь более одного счета в банке, коммерсанты не смогут финансировать его поездки за рубеж.

Дополнительной мерой контроля станет добровольное согласие чиновника на возможность прослушивать его личные телефонные переговоры.

При этом г-н Медведев считает, что не следует создавать антикоррупционные комиссии в регионах. Контроль будет только «сверху».

Понятно, что в ходе коррупционных расследований могут возникнуть ситуации, напрямую угрожающие национальной безопасности. В этом случае предусматривается схема, по которой коррупционер добровольно покинет насиженное место и исчезнет в неизвестном направлении. Не исключено, что где-то на просторах Родины затеряется и экс-губернатор Дарькин. Говорят, в ФСБ есть видеокассета, где представители криминалитета поздравляют его с первым миллиардом. Хотя пока это только слухи.

В заключение можно предположить, что начало борьбы с коррупцией будет положено 6–8 июня на Экономическом форуме в Питере. Нет, не первыми арестами, а докладом Д. Медведева.