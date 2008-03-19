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Косово – чья земля?

Компромиссным выходом может стать лишь разделение Косово на две части

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 ОДНАКО этот сербский патриарх был одновременно и албанским: вся Албания оказалась в его юрисдикции. Впрочем, северные албанцы (к числу которых относятся и косовские) уже тогда тяготились зависимостью от сербов и, как только представился случай, перешли под власть Венеции и вернулись в католичество. Южные же албанцы дружно жили с греками, из-за чего всегда оставались православными.

 При турецком владычестве христиане платили намного большие налоги, чем мусульмане. Однако поменять религию ради материальной выгоды в XVI в. согласились лишь 10–20% болгар, македонцев и сербов. Обратить в ислам большинство населения туркам удалось лишь на территориях, которые несколько раз переходили из-под контроля православных под контроль католиков и обратно, – в Боснии и Албании. Впрочем, на юге Албании до сих пор немало православных, а на севере – католиков (до 5% косовских албанцев тоже католики).

 После присоединения Косово к Сербии в 1912 г. сербские власти начали выдавливать отсюда албанцев. С Турцией был заключен договор о переселении туда албанцев-мусульман (в 1912–40 гг. переселено 500 тыс. югославских албанцев), еще 20–30 тыс. уехали в Албанию. Однако с началом Второй мировой войны, когда Албанию и Косово оккупировала фашистская Италия, сюда стали возвращаться албанцы, а изгоняться сербы. Вся же послевоенная история Косово – это история того, как югославские власти пытались примирить два народа. Первые пару десятилетий краем руководили сербы, преобладавшие в местной коммунистической ячейке. А как только у власти в Косово оказались албанцы, сербы стали уезжать из края. Не только из-за этнической напряженности, но и из-за того, что это была самая экономически отсталая часть страны.

 Сейчас сербы преобладают здесь лишь в 4 из 30 районов Косово: трех к северу от Митровицы и в одном, локализованном на юге края у границы с Македонией. Лучшим выходом из этой ситуации был бы мирный раздел края на сербскую и албанскую части. Причем сербы в обмен на признание отделения края могли потребовать присоединения к Сербии не только трех районов с преобладанием сербского населения, но и еще трех, включая Митровицу и Печ, игравших заметную роль в истории сербского православия. А один сербский район на юге Косово мог бы отойти к Македонии.

 Косовские албанцы могли бы в случае согласия на такой план получить настоящее международное признание и даже право на присоединение к Албании. Сейчас по плану Ахтисаари они обязаны создавать отдельное Косово, не имеющее права присоединения к Албании и обязанное иметь отличные от нее флаг и герб. Международное же сообщество могло бы помочь мирному переезду сербов на сербскую территорию, а албанцев – на албанскую, раз уж эти два народа исторически не могут жить в одном государстве.

Население края Косово по данным переписей населения 1921–1991 годов

 

Год переписи
 		 19211931
1939
1948
1953
1961
1971
1981
1991
 Все население, тысяч человек 439,0 552,1 645,0 727,8 808,1 964,0 1243,7 1584,4 1956,2
 в % от всего населения
 Албанцы 65,8 60,1 54,4 68,5 64,9 67,2 73,7 77,4 81,6
 Турки 6,3 4,3 3,8 0,2 4,3 2,7 1 0,8 0,5
 Славяне-мусульмане 3,1 4,5 4,0 1,3 0,8 0,8 2,1 3,73,4
 Сербы и черногорцы 21,1 26,9 33,1 27,5 27,4 27,5 20,9 14,9 10,9

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