//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Европа ждет чиновничьей крови

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Европа ждет чиновничьей крови

 НА ПЕРВЫЙ взгляд данный факт выглядит вполне благородно. Но за это уже приходится расплачиваться. В апреле, к примеру, в Москву приезжает делегация ЕС, возглавляемая почему-то американцем. Ее цель – проинспектировать практически все госучреждения, включая Администрацию президента и суды. То есть те места, где «прописаны» чиновники.

 И вот тут-то мы и попадаем в очень щекотливую ситуацию. Дело в том, что руководитель каждого госучреждения должен ответить на 200 вопросов из специального «опросника». Он уже заслан в Россию, и среди вопросов его, например, такой: «Осуществляете ли вы подкуп сотрудников отечественных госучреждений?» Или: «Осуществляется ли профессиональная деятельность под чьим-то влиянием?»

 Ну и что? Чего бояться-то? Наоборот, мы должны рукоплескать Европе и США за то, что нашли укорот на наших жуликов. Между тем более осторожные специалисты относятся к такой перспективе несколько скептически. Молодая Россия в начале 90-х годов прошлого века тоже сломя голову бросилась решать проблемы «прав человека». В результате о нас стало известно все и всему миру. Госсекретов почти не осталось. Европейцы и американцы гуляли по нашим просторам, грозили пальчиками, хмурили брови. Страна и без того катилась в пропасть, да тут еще приходилось играть совсем по чужим правилам.

 Похоже, ситуация повторяется. На этот раз с безоглядной игрой в борьбу с коррупцией. Вне всякого сомнения, это станет новым вмешательством в наши внутренние дела. Причина в том, что Россия не входит в список стран, определяющих стратегию антикоррупционной борьбы. Мы лишь присоединились к принятым ранее документам. Пришли, что называется, в чужой монастырь.

 Эти конвенции вполне тянут на то, что могут использоваться не только против коррупции, но и против государства. То есть иметь двойное применение. К тому же и финансируется вся антикоррупционная деятельность международными фондами, куда Россия не входит. Работают они, как правило, не с правительствами, а с общественными организациями.

 Что в результате? Начнет накапливаться огромный массив компромата практически на всех госчиновников. Причем компромат этот будет храниться не в Москве. Ясно, что разоблачить казнокрадов – дело хорошее. Но такое средство для шантажа, подаренное «друзьям», – не угроза ли это национальной безопасности? Во всяком случае, здесь есть над чем подумать!

 Так и напрашивается вопрос: а сами-то мы что? Где они – разоблаченные взяточники и мздоимцы? Вроде есть – но, судя по разговорам о коррупции и вопиющей роскоши чиновничьего житья, их должно быть много больше. К тому же тема борьбы с коррупцией – самая благодатная в политических интригах. Помните
«13 чемоданов Руцкого»? Они стали политической дубиной, но коррупцию не остановили.

 Другой пример – А. Лукашенко. На этой теме из директора белорусского совхоза он стал президентом. Понимают силу такого оружия в Кремле и сегодня.

 По нашим сведениям, в новом правительстве будет создано суперведомство – Госкомитет по борьбе с коррупцией («Госкоррупция»). Сегодня против него настроено руководство ФСБ, МВД и прокуратуры. Еще бы: им-то чем тогда придется заниматься? Налицо грядущий конфликт интересов – и суперведомства все же не будет? Тогда останется лишь обычная межведомственная комиссия во главе с нынешним помощником президента В. Ивановым.

 Есть и другой вариант. Он успешно работал во времена СССР. Тема борьбы с коррупцией госчиновников может быть перенесена в Министерство государ­ст­венного конт­роля. Помимо координации действий почти трех десятков контрольно-надзирающих ведомств оно займется и борьбой с коррупцией внутри госаппарата. В ранней истории СССР Наркомат госконтроля возглавлял тов. Сталин. В 1946 г. его переименовали в Министерство госконтроля. Руководил им небезызвестный красный комиссар тов. Мехлис, а курировал Лаврентий Берия. Мехлиса похоронили впоследствии в Кремлевской стене. А его окружение, почти всех, расстреляли. Много, видимо, знали.

 Что же получается? Иностранцам бороться с нашей коррупцией – стране будет вредно. А своим – опасно. Уж больно много соблазнов расправиться с политическими, а сейчас и финансовыми врагами.

 И все же есть надежда, что куратор этой темы – Виктор Иванов – сумеет найти золотую середину. Во всяком случае, заседание Совбеза по этой
проблематике откладывается уже во второй раз. И правильно, что не торопятся.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Политика

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на колени.

//В мире

Россия готовится потерять Байконур?

Россия готовится потерять Байконур?

Российско-казахстанское сотрудничество в космической отрасли продолжается, несмотря на смену власти в южной республике. Однако в критической ситуации Россия перенесет пуски на космодром «Восточный».

//В мире

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

Американские власти начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что Украина не сможет себе "вернуть Крым" сразу же после выборов президента. Выборы на Украине пройдут 31 марта.

//В мире

В Киеве сообщили о «громадных потерях» сражающихся с ВСУ защитников Донбасса

В Киеве сообщили о «громадных потерях» сражающихся с ВСУ защитников Донбасса

Противостоящие армии Украины военные формирования ДНР и ЛНР понесли «громадные потери». Такая формулировка содержится в распространенном некоторое время назад сообщении пресс-службы операции Киева в Донбассе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Сирии в конце февраля во время обстрела боевиками погибли трое российских военнослужащих. Об этом Минобороны стало известно только сейчас. Долгое время информация о гибели военных не поступала в военные ведомства.

//Наука

Две женщины-астронавты США отказались одновременно выйти в космос из-за размера скафандра

Две женщины-астронавты США отказались одновременно выйти в космос из-за размера скафандра

NASA сообщило о переносе одновременного выхода женщин-астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох в открытый космос, запланированного на 29 марта. Планы женщин-астронавтов изменились из-за размера скафандров.

//В мире

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили в заповеднике Борре под землей деревянное судно длиной более 15 метров. Находка датируется 700 – 1100 гг. н. э. Возможно, что это – «корабль мертвых» эпохи викингов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Криминал

В Москве девочка-подросток ударила одноклассницу ножом в живот

В Москве девочка-подросток ударила одноклассницу ножом в живот

В Москве с ножевым ранением в живот в понедельник, в больницу угодила 16-летняя девушка - ученица одной из столичных школ. Пострадавшая школьница призналась, что ее в школе ранила одноклассница.

//Новости СМИ2

//В мире

На Украине назвали иск Порошенко телеканалу давлением на СМИ

На Украине назвали иск Порошенко телеканалу давлением на СМИ

Президент Украины подал в суд на телеканал «1+1». Поводом для иска стали компрометирующие Порошенко материалы в передаче «Украинские сенсации». В них было рассказано о нарушениях и преступлениях, в которых обвинялся украинский президент.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина призывает девушек заняться спортом

Полина Гагарина призывает девушек заняться спортом

Известная певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками, что во время вторых родов набрала в весе и была вынуждена заставить себя регулярно заниматься спортом. Певица призвала девушек следить за собой.

//Общество

Закон для негодяев выведет на свободу 112 тыс. преступников

Закон для негодяев выведет на свободу 112 тыс. преступников

По этому закону один день нахождения в СИЗО засчитывается за 1,5 дня колонии общего режима и 2 дня колонии-поселения. Пересчёт этих сроков позволит 112 тысячам осуждённых досрочно выйти на свободу. 3000 уже гуляют на воле, а 10 000 получили сокращение сроков заключения.

//Спорт

В сети критикуют Евгению Медведеву, отказавшуюся поблагодарить Этери Тутберидзе

В сети критикуют Евгению Медведеву, отказавшуюся поблагодарить Этери Тутберидзе

Поклонники фигурного катания внимательно следят не только за выступлениями своих кумиров, но за их личной жизнью.Евгения Медведева почти год тренируется у канадского специалиста и завоевала бронзовую медаль.

//Спорт

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (ММА), экс- чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Ему сейчас 30 лет.

//Общество

СМИ сообщили о возможном росте тарифов на газ

СМИ сообщили о возможном росте тарифов на газ

Минэнерго планирует внедрение "умных счетчиков" для учёта использования газа в жилых домах. По подсчётам ведомства, нововведение обойдётся в 385 млрд рублей. У ведомства есть два пути развития.

//Новости партнеров

//В мире

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич историю с доказательством сговора президента США Дональла Трампа с Россией "большим блефом элит США".

//В мире

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР Леонид Пасечник обозначил обязательное условие прекращения гражданской войны на востоке Украины. Соответствующее заявление политик сделал во время прямой линии с жителями Луганской области.

//Общество

Известный таролог предсказала резкое ухудшение здоровья Армена Джигарханяна

Известный таролог предсказала резкое ухудшение здоровья Армена Джигарханяна

Известный таролог Анна Романова предположила, как сейчас чувствует себя народный артист Армен Джигарханян. По мнению ясновидящей, Джигарханяну необходимо серьезно позаботиться о своем здоровье.

//Общество

"Это был самопроизвольный выворот": уральский главврач назвал смерть девушки во время родов случайной

"Это был самопроизвольный выворот": уральский главврач назвал смерть девушки во время родов случайной

В городе Нижние Серги Свердловской области во время родов умерла 22-летняя девушка. У пациентки произошёл выворот матки. Спасти роженицу не удалось. Главврач роддома назвала смерть девушки случайностью.

//В мире

Разведка США раскрыла сроки принятия российского "Посейдона" на вооружение

Разведка США раскрыла сроки принятия российского "Посейдона" на вооружение

Американская разведка узнала о сроках принятия на вооружение российских необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" с атомной энергоустановкой. Такое сообщение передал телеканал CNBC.

//В мире

Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на строительство стены

Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на строительство стены

Пентагон согласился выделить президенту США Дональду Трампу 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Разрешение дано на возведение сооружения, протяжённостью в 91 км на южной границе США.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

Казахстан могут переименовать
5

Анастасия Волочкова показала свое фото в полупрозрачном свадебном платье

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры