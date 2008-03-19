Европа ждет чиновничьей крови

НА ПЕРВЫЙ взгляд данный факт выглядит вполне благородно. Но за это уже приходится расплачиваться. В апреле, к примеру, в Москву приезжает делегация ЕС, возглавляемая почему-то американцем. Ее цель – проинспектировать практически все госучреждения, включая Администрацию президента и суды. То есть те места, где «прописаны» чиновники.

И вот тут-то мы и попадаем в очень щекотливую ситуацию. Дело в том, что руководитель каждого госучреждения должен ответить на 200 вопросов из специального «опросника». Он уже заслан в Россию, и среди вопросов его, например, такой: «Осуществляете ли вы подкуп сотрудников отечественных госучреждений?» Или: «Осуществляется ли профессиональная деятельность под чьим-то влиянием?»

Ну и что? Чего бояться-то? Наоборот, мы должны рукоплескать Европе и США за то, что нашли укорот на наших жуликов. Между тем более осторожные специалисты относятся к такой перспективе несколько скептически. Молодая Россия в начале 90-х годов прошлого века тоже сломя голову бросилась решать проблемы «прав человека». В результате о нас стало известно все и всему миру. Госсекретов почти не осталось. Европейцы и американцы гуляли по нашим просторам, грозили пальчиками, хмурили брови. Страна и без того катилась в пропасть, да тут еще приходилось играть совсем по чужим правилам.

Похоже, ситуация повторяется. На этот раз с безоглядной игрой в борьбу с коррупцией. Вне всякого сомнения, это станет новым вмешательством в наши внутренние дела. Причина в том, что Россия не входит в список стран, определяющих стратегию антикоррупционной борьбы. Мы лишь присоединились к принятым ранее документам. Пришли, что называется, в чужой монастырь.

Эти конвенции вполне тянут на то, что могут использоваться не только против коррупции, но и против государства. То есть иметь двойное применение. К тому же и финансируется вся антикоррупционная деятельность международными фондами, куда Россия не входит. Работают они, как правило, не с правительствами, а с общественными организациями.

Что в результате? Начнет накапливаться огромный массив компромата практически на всех госчиновников. Причем компромат этот будет храниться не в Москве. Ясно, что разоблачить казнокрадов – дело хорошее. Но такое средство для шантажа, подаренное «друзьям», – не угроза ли это национальной безопасности? Во всяком случае, здесь есть над чем подумать!

Так и напрашивается вопрос: а сами-то мы что? Где они – разоблаченные взяточники и мздоимцы? Вроде есть – но, судя по разговорам о коррупции и вопиющей роскоши чиновничьего житья, их должно быть много больше. К тому же тема борьбы с коррупцией – самая благодатная в политических интригах. Помните

«13 чемоданов Руцкого»? Они стали политической дубиной, но коррупцию не остановили.

Другой пример – А. Лукашенко. На этой теме из директора белорусского совхоза он стал президентом. Понимают силу такого оружия в Кремле и сегодня.

По нашим сведениям, в новом правительстве будет создано суперведомство – Госкомитет по борьбе с коррупцией («Госкоррупция»). Сегодня против него настроено руководство ФСБ, МВД и прокуратуры. Еще бы: им-то чем тогда придется заниматься? Налицо грядущий конфликт интересов – и суперведомства все же не будет? Тогда останется лишь обычная межведомственная комиссия во главе с нынешним помощником президента В. Ивановым.

Есть и другой вариант. Он успешно работал во времена СССР. Тема борьбы с коррупцией госчиновников может быть перенесена в Министерство государ­ст­венного конт­роля. Помимо координации действий почти трех десятков контрольно-надзирающих ведомств оно займется и борьбой с коррупцией внутри госаппарата. В ранней истории СССР Наркомат госконтроля возглавлял тов. Сталин. В 1946 г. его переименовали в Министерство госконтроля. Руководил им небезызвестный красный комиссар тов. Мехлис, а курировал Лаврентий Берия. Мехлиса похоронили впоследствии в Кремлевской стене. А его окружение, почти всех, расстреляли. Много, видимо, знали.

Что же получается? Иностранцам бороться с нашей коррупцией – стране будет вредно. А своим – опасно. Уж больно много соблазнов расправиться с политическими, а сейчас и финансовыми врагами.

И все же есть надежда, что куратор этой темы – Виктор Иванов – сумеет найти золотую середину. Во всяком случае, заседание Совбеза по этой

проблематике откладывается уже во второй раз. И правильно, что не торопятся.