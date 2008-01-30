Атаки на Медведева

В ЧАСТНОСТИ, накануне выборов в Госдуму предполагалось, что большинство думских комитетов возглавят представители либерального крыла. Этого не произошло. В руководстве Думы оказалось немало представителей «силовиков».

Следующим ударом стали интриги КПРФ, направленные на то, чтобы поставить под сомнение итоги выборов. Угроза снять в последний момент кандидатуру тов. Зюганова с выборов повредит их легитимности.

Не последнюю роль играет и М. Касьянов. Естественно, не как экс-кандидат, а как фигура, с помощью которой можно заниматься политическими интригами. Говорят, что г-н Медведев был категорически против того, чтобы снимать г-на Касьянова с выборов. В отсутствие настоящих оппонентов предполагаемая победа Дмитрия Анатольевича будет не столь убедительна. А значит, останется возможность на него «давить».

Говорят, что г-н Медведев все же отошел от активной защиты участия М. Касьянова в выборах. До него довели информацию о том, что если тот не будет снят, то митинги его сторонников могут перерасти в противостояние с ОМОНом. Последствия возможных инцидентов отразились бы и на Д. Медведеве.

Весьма чувствительный удар получил главный кандидат и по возглавляемому им «Газпрому». Украинская партнерша Ю. Тимошенко требует в 9 раз увеличить цену за прокачку газа через Украину. Почти одновременно в Москве силовыми структурами арестован некто Могилевич. Говорят, что он имеет отношение к поставкам газа в Европу через Украину и знает многое из того, что обывателю знать не положено.

Все это говорит о том, что «наверху» продолжается борьба за власть. Во всяком случае, за сохранение своих мест под солнцем представителями старой, уходящей, гвардии.