Кандидатский оброк

ПОХОЖЕ, что такая ситуация может повториться. На этот раз сбором пожертвований на «добровольной основе» будто бы занялись региональные отделения Партии социальной справедливости. Ее возглавляет А. Подберезкин, который является советником Д. Медведева. Местные партийцы называют себя «представителями подлинной и личной партии Медведева». И обходят они не разного рода мелюзгу, а местных олигархов. У последних, естественно, возникли вопросы к местным единороссам, на верность которым все давно присягнули.

Тем временем желание получить пожертвования на выборы Д. Медведева изъявили и другие партии. По нашим сведениям, «Российский союз налогоплательщиков» – организация чисто общественная – получил письмо от одной из представленных в Госдуме партий. От союза требуют перечислить на благие цели аж 28 млн. рублей! Одним словом, кому война, а кому – мать родна…