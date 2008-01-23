«Единая Россия» проиграет в Воронеже?

В БОЛЕЕ чем половине городов особенных сюрпризов не предвидится. Так, мэром Екатеринбурга опять будет переизбран А. Чернецкий. У него стабильно плохие отношения с губернатором Э. Росселем. Неудивительно, что г-н Россель давно предпринимает попытки поменять г-на Чернецкого на своего ставленника. Так, на выборах мэра–1995 от росселевского движения «Преображение Отечества» в мэры был выдвинут 29-летний А. Баков (набрал 17%). В мэры-1999 – 63-летний вице-губернатор С. Спектор (11,7%).

Популярность Чернецкого падала (70% в 1995-м и 56% в 1999-м), но это не мешало ему побеждать уже в первом туре. Лишь в 2003 г. Э. Росселю удалось хоть как-то «испортить праздник» своему давнему оппоненту: вице-губернатор Ю. Осинцев набрал 26,4% против 34,2% у мэра. Казалось бы, вот он – шанс поменять ненавистного мэра, однако во втором туре г-н Чернецкий снова набирает 54%, а ставленник г-на Росселя – лишь 38,9%.

К тому же в последние годы Кремлем приложена масса усилий, чтобы объяснить мэру и губернатору, что члены партии власти (а они еще и боролись за то, кто будет руководить свердловской «Единой Россией») не должны ссориться, а обязаны дружить. В итоге выборы мэра – 2008 оказались первыми, на которых кандидат Росселя не выдвинут, и Чернецкому гарантирована победа уже в первом туре: конкурентами Аркадия Михайловича на этот раз оказались лишь несколько неизвестных персонажей, к тому же еще и с нерусскими фамилиями.

Практически по тем же причинам гарантирована победа и мэру Красноярска П. Пимашкову. Губернатор Хлопонин давно мечтает поменять его на своего человека: летом 2007 г. он даже продавил назначение вице-мэром своего зама В. Боброва (как и губернатор, выходец из «Норильского никеля»). При этом А. Хлопонин привлек все свои связи в Кремле, чтобы убедить П. Пимашкова уйти депутатом в Госдуму, освободив пост мэра хлопонинскому ставленнику. Однако эта затея провалилась: г-н Пимашков в Думу не пошел, а, наоборот, сделал все, чтобы из Москвы г-ну Хлопонину приказали не раскалывать «Единую Россию» и поддержать на выборах действующего мэра. Он, мол, человек компромиссный: вон и людей «Норникеля» готов своими замами делать… В итоге здесь у П. Пимашкова также не появилось ни одного серьезного конкурента, и он имеет шанс повторить успех 2004 года (тогда мэр набрал 79%).

Нечто похожее происходит и на выборах мэра Барнаула. Перспективный кандидат в мэры, лидер группы «Справедливая Россия» в Алтайском крайсовете Д. Макаров 21 января снял свою кандидатуру «по приказу из центра». А там, «в центре», решили, что раз «Единая Россия» поддержала действующего мэра В. Колганова, значит, он и должен победить.

Нет серьезных конкурентов и у мэра Абакана Н. Булакина: против него выдвинулось лишь трое молодых людей (одному из которых 25 лет). Даже кандидат семигинской партии (Г. Семигин был одномандатником от Хакасии и считается здесь очень влиятельной фигурой) О. Ширковец снялась в его пользу… А на выборах мэра Майкопа также ожидается победа дей­ствующего главы М. Черниченко, к тому же выдвинутого «Единой Россией».

На выборах мэра Воронежа наибольшие шансы имеет известная здесь оппозиционерка Г. Кудрявцева. Она была членом КПРФ, выдвигалась в Думу от блока Д. Рогозина, а ныне состоит в партии С. Бабурина, вместе с которым призывала голосовать за КПРФ и на выборах-2007. Две крупные воронежские социологические компании проводили в марте 2006 и ноябре 2007 гг. опросы, и по ним Г. Кудрявцева набирала 17–23% голосов всех избирателей. Ее нынешние главные конкуренты – выдвиженец единороссов спикер гордумы С. Колиух и депутат гордумы В. Витиник – имели по 3–5%. Действующий мэр Б. Скрынников имел от 6 до 11%. Сейчас же г-на Скрынникова никто в качестве реального претендента не рассматривает: более половины жителей отрицательно оценивают его работу на посту мэра. К тому же буквально перед выборами в Думу Б. Скрынников перешел из «Справедливой России» в «Единую», однако поддержку единороссов на выборах не получил.

Как рассказали «Аргументам неделi» депутаты Воронежской гордумы, проведенный в середине января 2008 г. опрос 500 воронежцев показал, что Г. Кудрявцева набирает 20%, выдвиженец ЕР С. Колиух – 15%, В. Витиник – 12%, Б. Скрынников – 10%, член СР А. Сысоев – 7%, выдвиженец КПРФ А. Померанцев – 6%. Собственно тот факт, что КПРФ, вместо того, чтобы поддержать Г. Кудрявцеву, выдвинула своего бесперспективного кандидата, и приносит на выборы интригу: победитель теперь не очевиден.

Ведь у Г. Кудрявцевой есть и «слабое место»: у нее мало денег и она не ведет дорогостоящей рекламной кампании, не распространяет своей бесплатной газеты, а изредка появляется лишь на одном из местных телеканалов. Зато ее конкуренты денег не жалеют. С. Колиух издает газету «Родной Воронеж» 450-тысячным тиражом (это даже больше, чем на весь город почтовых ящиков) и каждый день «пиарится» в эфире всех местных телеканалов. А недавно доверенные лица г-на Колиуха начали распространять ничем не подтвержденные слухи, что их патрон – друг самого Д. Медведева (!). Когда их просят предъявить доказательства «дружбы», то они оказываются такими: «Единая Россия» выдвинула Д. Медведева в Президенты РФ, а С. Колиуха – в мэры Воронежа, значит, они друзья!

Результаты выборов в горсоветы также в основном предсказуемы. Самая громкая кампания по выборам в горсоветы проходит в Красноярске. Связано это с участием в выборах скандально известного политика и бизнесмена А. Быкова. Его люди идут в горсовет двумя колоннами – ЛДПР и собственно «Блоком Анатолия Быкова». Оба списка могут пройти барьер и вместе с другими оппозиционерами составить серьезную конкуренцию единороссам. Впрочем, единороссы здесь надеются победить практически во всех одномандатных округах, а по спискам набрать хотя бы 35–38% (а это уже вполне реальная задача). Тогда вместе с округами они все равно получат 60–70% мандатов: в этой ситуации никакая конкуренция уже не страшна.