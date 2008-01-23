//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

«Единая Россия» проиграет в Воронеже?

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

В БОЛЕЕ чем половине городов особенных сюрпризов не предвидится. Так, мэром Екатеринбурга опять будет переизбран А. Чернецкий. У него стабильно плохие отношения с губернатором Э. Росселем. Неудивительно, что г-н Россель давно предпринимает попытки поменять г-на Чернецкого на своего ставленника. Так, на выборах мэра–1995 от росселевского движения «Преображение Отечества» в мэры был выдвинут 29-летний А. Баков (набрал 17%). В мэры-1999 – 63-летний вице-губернатор С. Спектор (11,7%).

 Популярность Чернецкого падала (70% в 1995-м и 56% в 1999-м), но это не мешало ему побеждать уже в первом туре. Лишь в 2003 г. Э. Росселю удалось хоть как-то «испортить праздник» своему давнему оппоненту: вице-губернатор Ю. Осинцев набрал 26,4% против 34,2% у мэра. Казалось бы, вот он – шанс поменять ненавистного мэра, однако во втором туре г-н Чернецкий снова набирает 54%, а ставленник г-на Росселя – лишь 38,9%.

 К тому же в последние годы Кремлем приложена масса усилий, чтобы объяснить мэру и губернатору, что члены партии власти (а они еще и боролись за то, кто будет руководить свердловской «Единой Россией») не должны ссориться, а обязаны дружить. В итоге выборы мэра – 2008 оказались первыми, на которых кандидат Росселя не выдвинут, и Чернецкому гарантирована победа уже в первом туре: конкурентами Аркадия Михайловича на этот раз оказались лишь несколько неизвестных персонажей, к тому же еще и с нерусскими фамилиями.

 Практически по тем же причинам гарантирована победа и мэру Красноярска П. Пимашкову. Губернатор Хлопонин давно мечтает поменять его на своего человека: летом 2007 г. он даже продавил назначение вице-мэром своего зама В. Боброва (как и губернатор, выходец из «Норильского никеля»). При этом А. Хлопонин привлек все свои связи в Кремле, чтобы убедить П. Пимашкова уйти депутатом в Госдуму, освободив пост мэра хлопонинскому ставленнику. Однако эта затея провалилась: г-н Пимашков в Думу не пошел, а, наоборот, сделал все, чтобы из Москвы г-ну Хлопонину приказали не раскалывать «Единую Россию» и поддержать на выборах действующего мэра. Он, мол, человек компромиссный: вон и людей «Норникеля» готов своими замами делать… В итоге здесь у П. Пимашкова также не появилось ни одного серьезного конкурента, и он имеет шанс повторить успех 2004 года (тогда мэр набрал 79%).

 Нечто похожее происходит и на выборах мэра Барнаула. Перспективный кандидат в мэры, лидер группы «Справедливая Россия» в Алтайском крайсовете Д. Макаров 21 января снял свою кандидатуру «по приказу из центра». А там, «в центре», решили, что раз «Единая Россия» поддержала действующего мэра В. Колганова, значит, он и должен победить.

 Нет серьезных конкурентов и у мэра Абакана Н. Булакина: против него выдвинулось лишь трое молодых людей (одному из которых 25 лет). Даже кандидат семигинской партии (Г. Семигин был одномандатником от Хакасии и считается здесь очень влиятельной фигурой) О. Ширковец снялась в его пользу… А на выборах мэра Майкопа также ожидается победа дей­ствующего главы М. Черниченко, к тому же выдвинутого «Единой Россией».

 На выборах мэра Воронежа наибольшие шансы имеет известная здесь оппозиционерка Г. Кудрявцева. Она была членом КПРФ, выдвигалась в Думу от блока Д. Рогозина, а ныне состоит в партии С. Бабурина, вместе с которым призывала голосовать за КПРФ и на выборах-2007. Две крупные воронежские социологические компании проводили в марте 2006 и ноябре 2007 гг. опросы, и по ним Г. Кудрявцева набирала 17–23% голосов всех избирателей. Ее нынешние главные конкуренты – выдвиженец единороссов спикер гордумы С. Колиух и депутат гордумы В. Витиник – имели по 3–5%. Действующий мэр Б. Скрынников имел от 6 до 11%. Сейчас же г-на Скрынникова никто в качестве реального претендента не рассматривает: более половины жителей отрицательно оценивают его работу на посту мэра. К тому же буквально перед выборами в Думу Б. Скрынников перешел из «Справедливой России» в «Единую», однако поддержку единороссов на выборах не получил.

 Как рассказали «Аргументам неделi» депутаты Воронежской гордумы, проведенный в середине января 2008 г. опрос 500 воронежцев показал, что Г. Кудрявцева набирает 20%, выдвиженец ЕР С. Колиух – 15%, В. Витиник – 12%, Б. Скрынников – 10%, член СР А. Сысоев – 7%, выдвиженец КПРФ А. Померанцев – 6%. Собственно тот факт, что КПРФ, вместо того, чтобы поддержать Г. Кудрявцеву, выдвинула своего бесперспективного кандидата, и приносит на выборы интригу: победитель теперь не очевиден.

 Ведь у Г. Кудрявцевой есть и «слабое место»: у нее мало денег и она не ведет дорогостоящей рекламной кампании, не распространяет своей бесплатной газеты, а изредка появляется лишь на одном из местных телеканалов. Зато ее конкуренты денег не жалеют. С. Колиух издает газету «Родной Воронеж» 450-тысячным тиражом (это даже больше, чем на весь город почтовых ящиков) и каждый день «пиарится» в эфире всех местных телеканалов. А недавно доверенные лица г-на Колиуха начали распространять ничем не подтвержденные слухи, что их патрон – друг самого Д. Медведева (!). Когда их просят предъявить доказательства «дружбы», то они оказываются такими: «Единая Россия» выдвинула Д. Медведева в Президенты РФ, а С. Колиуха – в мэры Воронежа, значит, они друзья!

 Результаты выборов в горсоветы также в основном предсказуемы. Самая громкая кампания по выборам в горсоветы проходит в Красноярске. Связано это с участием в выборах скандально известного политика и бизнесмена А. Быкова. Его люди идут в горсовет двумя колоннами – ЛДПР  и собственно «Блоком Анатолия Быкова». Оба списка могут пройти барьер и вместе с другими оппозиционерами составить серьезную конкуренцию единороссам. Впрочем, единороссы здесь надеются победить практически во всех одномандатных округах, а по спискам набрать хотя бы 35–38% (а это уже вполне реальная задача). Тогда вместе с округами они все равно получат 60–70% мандатов: в этой ситуации никакая конкуренция уже не страшна.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы - Астаны в город Нурсултан. Напомним, Нурсултан Назарбаев передал полномочия президента главе парламента Токаеву, который и предложил это. Об удивительных превращениях размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//Политика

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан. Дипломат признался, что сам не поддерживает «языковые люстрации и соревнования».

//В мире

В Киеве раскрыли детали подавления восстания в Харькове в дни «Русской весны»

В Киеве раскрыли детали подавления восстания в Харькове в дни «Русской весны»

В Киеве раскрыли подробности подавления восстания против властей Украины в Харькове весной 2014 года. Соответствующие заявления сделал Арсен Аваков, министр внутренних дел соседнего государства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Венгрии оценили ущерб из-за европейских санкций против России

В Венгрии оценили ущерб из-за европейских санкций против России

Из-за введенных ЕС санкций против России венгерская экономика потеряла около семи миллиардов долларов, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

//В мире

Участник боев за Славянск определил возможные районы новых ударов армии Украины

Участник боев за Славянск определил возможные районы новых ударов армии Украины

Участник боев за Славянск, политолог Игорь Друзь определил вероятные районы новых ударов Вооруженных сил Украины. По данному вопросу эксперт высказался в ходе интервью военному корреспонденту Юрию Котенку.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Учителя Латвии митингуют: правительство «не дает» обещанных денег

Учителя Латвии митингуют: правительство «не дает» обещанных денег

Правительство Латвии обещало с 1 сентября нынешнего года повысить зарплаты учителям до 750 евро, но, видимо, это не случится. Новое правительство премьера Кариньша решило, что средств на эти цели в госказне не получится изыскать! Что оставалось делать учителям? Конечно, митинговать.

//Авто

Сумму выплат по ОСАГО могут значительно увеличить

Сумму выплат по ОСАГО могут значительно увеличить

В правительстве обсуждается законопроект, согласно которому выплаты по ОСАГО могут увеличить в несколько раз. Сумму страховки планируется приравнять к компенсациям при авариях самолётов и автобусов.

//Шоу-бизнес

Поклонники простились с Юлией Началовой

Поклонники простились с Юлией Началовой

Церемония прощания с певицей прошла на Троекуровском кладбище в Траурном зале. Проводить Началову в последний путь пришли сотни поклонников, а также её родные и друзья.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

О транзите власти и судьбе маленьких китов

О транзите власти и судьбе маленьких китов

Напомним, таким эвфемизмом обозначается процесс сохранения преемственности власти после 2024 года. Для этого главенство поста президента страны должно быть заменено главенством другой должности. Например – председателя Госсовета с приданием ему дополнительных функций

//Новости СМИ2

//Политика

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

Россия имеет лучшие возможности для того, чтобы примирить Израиль и Иран. «АН» поддержали эту идею несколько лет назад, когда она казалась фантастикой. Но после победы нашей страны в Сирии геополитические фантазии начали материализовываться

//Политика

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

«Наши войны тянутся до бесконечности – потому что люди, которые их ведут, не могут их выиграть», – заявил более двух лет назад Дональд Трамп. Он смог убедить большинство американцев, что, став президентом, победит во всех конфликтах. На деле – не выиграл ни одного.

//Общество

Отстаньте от Поклонской

Отстаньте от Поклонской

Это было не интервью, а искренний и честный разговор о том, какая она, Наталья Поклонская. Как стала депутатом Государственной думы, как оказалась на Донбассе и как написала книгу. Поговорили и про предательство, и про то, как некоторые чиновники сейчас «подставляют» президента России.

//Общество

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Состоялась премьера очередной серии «мыльной оперы» по смене руководителя стратегического двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» в Самаре. Управляющим директором назначен 37-летний Алексей Соболев. Он из Рыбинска. Среди местных достойную кандидатуру подобрать не удалось.

//Общество

Непрофессионализм или вредительство?

Непрофессионализм или вредительство?

В номере от 15 ноября 2018 года "АН" опубликовали материал «Заразят ли Россию окончательно?». В нём речь шла о том, что в России сейчас из-за недобросовестности ряда чиновников сложилась очень тревожная ситуация, которая угрожает экономическому, экологическому потенциалу страны.

//Экономика

Льняной занавес

Льняной занавес

В 2018 году текстильная промышленность поставила рекорд, выпустив 6 млн кв. м тканей. Кстати, пятую часть дала знаменитая своими текстильными фабриками Ивановская область. Увы, рост шёл за счёт хлопка и синтетики, тогда как выпуск знаменитого российского льна неожиданно рухнул.

//Новости партнеров

//Общество

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Правящие в стране поклонники денежных манипуляций с госбюджетом, а не реального производства, молятся на иностранные инвестиции. За четверть века их политики гнилая теория о том, что иностранные инвестиции – «наше всё» превратилась для членов правительства в аксиому.

//Общество

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

СМИ США сообщили, что уже осенью состоятся пуски американских прототипов-демонстраторов ракет, ещё недавно запрещённых Договором РСМД. Пока его действие считается приостановленным, но никто не сомневается, что решение на выход уже принято и в Вашингтоне, и в Москве.

//Общество

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

Стихия в очередной раз ополчилась на ВВС США, нанеся им чувствительный удар. В октябре прошлого года ураган «Майкл» разрушил авиабазу Боевого командования ВВС Тиндэлл,где размещалась треть всех имеющихся истребителей 5-го поколения F-22ARaptor – 54 штуки.

//Культура

Париж: книги и тревоги

Париж: книги и тревоги

С 15 по 18 марта в Париже проходил традиционный книжный салон (по-нашему – ярмарка). К своему изумлению, я оказалась в составе русской делегации вместе с Леонидом Юзефовичем, Евгением Водолазкиным, Владимиром Сорокиным и другими известными литераторами. Имеются впечатления.

//Общество

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

На экране ОТР выходит документальная лента «Крымчане». Её создатели – режиссёр, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян и творческое объединение «4 формата». В съёмочную группу вошли жители Крыма – представители немецкой общины, крымские татары, украинцы

//Общество

Исповедь «кремлёвского принца»

Исповедь «кремлёвского принца»

Андрей Караулов в особом представлении не нуждается. Известный политик, блестящий журналист. Его 2-хтомник «Русский ад», вышедший в издательстве «АН», пользуется популярностью. В нашем издательстве вышла ещё одна книга писателя – «Юрий Чурбанов:  «Я расскажу всё как было…»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонники простились с Юлией Началовой
2

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
3

Срок разгрома армии Украины в случае ее наступления на Крым рассчитал аналитик
4

Дачники изучают искусство аэромаскировки
5

Луганский политолог раскрыл обязательное условие возвращения Донбасса на Украину

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры