СНГ трансформируется в НАТО

ЭТО прежде всего победа на досрочных президентских выборах Михаила Саакашвили в Грузии (до сих пор оспариваемая оппозицией, но признанная мировым сообществом). Она не просто укрепила его позиции, но и открыла дорогу к активным действиям, в том числе и в его обещаниях восстановить любой ценой территориальную целостность Грузии.

Сказанные им на инаугурации 20 января слова о том, что он «протягивает руку России», хороши для информационного повода. Но на самом деле у политиков с обеих сторон есть понимание того, что ждать какого-либо быстрого улучшения российско-грузинских отношений не приходится. Скорее, наоборот, получив в ближайшее время дополнительную поддержку Запада, г-н Саакашвили усилит давление на Россию и не исключено, что предпримет практические меры для того, чтобы установить контроль как минимум над Южной Осетией. Тем более что признание независимости Косово, по крайней мере со стороны США, может стимулировать начало аналогичных шагов на постсоветском пространстве.

На фоне президентских выборов в Грузии, с их эмоциями и обвинениями в фальсификации, ушел на второй план результат состоявшегося в тот же день референдума относительно член­ства Грузии в НАТО. А он впечатляет – почти 80% грузин, принявших участие в голосовании, высказались «за». То есть Саакашвили получил безусловный народный мандат на то, чтобы резко форсировать вопрос о вступлении страны в альянс со всеми вытекающими из этого последствиями.

Вполне логично теперь ожидать, особенно при открытой поддержке США, что недалеко и до практического решения. Весенняя сессия НАТО может стать для этого стартовой площадкой. Уже до конца 2008 г. членство Грузии в НАТО может стать свершившимся фактом. Некоторые аналитики говорят о том, что это невозможно, пока не будут урегулированы вопросы с Абхазией и Южной Осетией и т.д., так как этого требует устав НАТО.

Абсолютно уверен, что в случае с Грузией (как в свое время с Латвией и Эстонией, еще тогда не завершивших решение пограничных вопросов с Россией) ­НАТО будет руководствоваться своими военно-политическими интересами и примет Грузию в свои ряды (даже если будут внутренние споры). Слишком глупо было бы для альянса упускать такую возможность нового расширения на Восток и получения прямого доступа в стратегически важный со всех точек зрения регион.

Одновременно, хотя и без особой помпы, новое руковод­ство Украины направило в

НАТО официальное письмо с просьбой о вступлении страны в альянс. Формально оно не может рассматриваться как заявление о вступлении. Но суть одна – Украина просит рассмотреть вопрос о том, чтобы НАТО приняло уже в апреле с.г. решение о возможности такого шага и перевело всю систему взаимоотношений Украина – НАТО в режим «будущего членства». Здесь также мало сомнений в том, что со стороны НАТО будет какое-либо сопротивление. Наоборот, переход к новому качеству отношений дает НАТО возможность в целом начать пересмотр своей политики на Востоке, резко усиливая свою политическую активность.

Естественно, на Украине сразу же прозвучал голос оппозиции. Мол, членство в НАТО возможно только при условии проведения общенационального референдума по этому вопросу. Он не может быть решен кулуарно и т.д. Да, формально это так, хотя кое-кто в украинском правительстве считает, что можно обойтись и без референдума.

Но мы все хорошо знаем (и Грузия тому последний яркий пример), как можно организовать референдум, какой политический фон создать, чтобы получить желаемый результат. Уже сегодня официальные лица в Киеве говорят о том, что членство в НАТО необходимо для того, чтобы Украину приняли через несколько лет в Европей­ский союз (за что, кстати, высказывается большинство украинцев). То есть используется схема, которая была в свое время успешно применена в отношении стран Восточной Европы и Прибалтики.

Не исключаю, что на этот результат в той или иной мере будет работать и вступление Украины во Всемирную торговую организацию. Оно ожидается 5 февраля с.г. и даст Украине значительное число политических и экономических рычагов для давления на Россию в будущем.

Таким образом, начало 2008 г. ставит Россию перед новой политической реальностью – расширение НАТО на Восток не просто продолжается, но и активизируется. И нужно, на мой взгляд, не заниматься потерей времени на то, чтобы кричать, что «мы не допустим» (или надеяться, что Тимошенко и Ющенко потерпят поражение во внутриукраинской борьбе). Впору заняться изменениями в российской концепции национальной безопасности и обороны с тем, чтобы быть в перспективе готовыми и с политиче­ской, и с военной точки зрения к новым реалиям – присутствию НАТО в Грузии и на Украине. Этого объективно требуют наши национальные интересы. И это, кстати, может стать одной из важнейших внешнеполитических задач для нового Президента Российской Федерации.

Объективно начинает складываться ситуация, когда три буквы – «СНГ» – начинают в системе политических интересов ряда государств постсоветского пространства уже официально меняться на четыре – «НАТО». Уже сейчас нужно понять, что одно с другим несовместимо. Пора весьма трезво взглянуть на то, что может ждать в ближайшие год-два Содружество Независимых Государств.