Новый глава Центризбиркома придет из администрации президента?

ГОСПОДИН Федоров был делегирован в Центризбирком в марте 2007 г. по квоте Президента РФ. Поэтому и новый член ЦИКа также делегирован В. Путиным. Новичком стал Леонид Ивлев, ранее бывший заместителем руководителя центрального исполкома «Единой России». А в последние годы – зам. начальника Управления по внутренней политике администрации президента.

Говорят, этому предшествовало совещание В. Путина, Д. Медведева, а также главы и замглавы Кремля С. Собянина и В. Суркова. В ходе этого обсуждения звучали неоднозначные отзывы о работе председателя Центризбиркома В. Чурова: мол, его комментарии хода кампании вызвали крайнее недоумение на Западе. Поэтому будто бы решено рассмотреть возможность назначения новым главой Центризбиркома Л. Ивлева. Но до того как оно состоится, г-н Ивлев должен еще хорошо проявить себя в новом качестве члена ЦИК.

Перейти с одной работы на другую Леониду Григорьевичу было нетрудно: Центризбирком и администрация президента находятся фактически в одном здании. Только входы в учреждения – с разных улиц.