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Явлинский на «Яблоке»

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Явлинский на «Яблоке»

ЗА ТАКОЕ решение проголосовали 16 членов бюро при трех воздержавшихся. Вопрос о возможной поддержке одного из лидеров СПС Б. Немцова или экс-премьера М. Касьянова, которые тоже баллотируются в президенты России, на бюро даже не обсуждался.

Эксперты сообщают, что это событие напрямую связано с острым кризисом, поразившим партию сразу после выборов. Соратники Г. Явлинского разочарованы в нем. В частности, они недовольны тем, что он не умеет договариваться с администрацией президента. И своими неумелыми переговорами только вредит имиджу организации. Но главное – не решает финансовые проблемы партии. Во главе «оппортунистов» – лидер молодежного «Яблока» И. Яшин и руководство питерского отделения партии.

Недавно прошло закрытое заседание бюро «Яблока», на котором противники Г. Явлинского поставили вопрос о реформировании партии и смещении ее действующего лидера с занимаемого им поста. Узнав о готовящемся смещении, Г. Явлинский провел консультации со своим ближайшим окружением и советниками. Те рекомендовали ему в ходе заседания бюро пойти на определенные уступки, в частности, отказаться баллотироваться в Президенты РФ. Вместе с тем эксперты отмечают, что ввиду крайне тяжелого материального положения у «Яблока» и не было возможности проводить съезд, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в положенный по закону срок.

Кроме того, сообщают эксперты, на бюро партии, следуя советам своего окружения, Г. Явлинский настойчиво убеждал присутствующих, что он якобы не против того, чтобы покинуть «Яблоко» и передать управление «молодым». Но в преддверии президентских выборов этого не стоит делать, чтобы «не выносить сор из избы» и не потерять остатки своего «символического капитала» в глазах населения. О своих амбициях на пост лидера «Яблока» на бюро заявили М. Амосов и С. Митрохин.

Через полгода должен состояться съезд «Яблока» и официальные перевыборы лидера партии. За это время Г. Явлинский собирается наладить постоянное взаимодействие с наиболее вероятным новым Президентом РФ Д. Медведевым, с которым и ранее у него были вполне позитивные контакты. Если у Г. Явлинского это получится, то он будет бороться за то, чтобы по-прежнему возглавлять партию. А если нет –проще ее вообще закрыть, чем отдавать кому-то другому.

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