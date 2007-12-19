ЕС сжимается в кулак

ПРИНЦИПИАЛЬНО важно, что странам ЕС удалось выйти на новый формат укрепления внутреннего единства. А еще несколько лет назад вся конструкция оказалась под угрозой, когда на референдумах во Франции и Нидерландах был отвергнут проект европейской Конституции. Он открывал путь к созданию единого государства на базе ЕС.

Тогда казалось, что после провала европейская интеграция на долгие годы застрянет в груде нерешенных проблем. На деле же европейцы сумели проявить необходимую гибкость и осознали, что форсирование интеграционных процессов «через колено» к добру не приведет.

Что же самое важное в этом шаге?

Во-первых, продолжается процесс европейской консолидации, и объединенная Европа в лице ЕС окончательно превращается в один из ведущих центров силы в мире. Стирание внутренних границ (а с 21 декабря с.г. в Шенгенскую зону входят в полном объеме Польша, Болгария, Словакия, Чехия, Венгрия, страны Прибалтики) означает де-факто прекращение существования такого понятия как «Восточная Европа».

Во-вторых, активизируется процесс выстраивания качественно новых связей внутри Европейского Союза. Прежде всего за счет появления поста президента ЕС (избираемого главами 27 стран-членов сроком на 2,5 года) и министра иност­ранных дел. То есть на деле происходит концентрация власти, и, соответственно, доминирующим становится единый голос Европейского Союза, особенно во внеш­неполитической сфере.

В-третьих, подписание документа открывает дорогу к дальнейшей внутренней интеграции. Прежде всего в отношении законодательства и превращения евро в единственную валюту (как известно, пока еще в рамках ЕС живут самостоятельной жизнью датская и шведская кроны, а также английский фунт).

В-четвертых, подтверждается возможность и необходимость дальнейшего расширения ЕС. Большинство экспертов сходится во мнении, что через пять-шесть лет мы будем иметь дело с Европейским Союзом, состоящим как минимум из 32 государств, а через десять – 35, возможно, включая и Украину.

В-пятых, с 2014 г. решения в рамках ЕС будут приниматься не на основе консенсуса, а большинством голосов. Что в ряде случаев позволит избегать тупиковых ситуаций, когда одна страна блокирует то или иное предложение.

Принятый в Лиссабоне документ после его ратификации всеми двадцатью семью странами вступит в силу в 2009 году.

А что же новая ситуация в Европейском Союзе значит для России?

С одной стороны, будет легче работать с ЕС в том плане, что можно договариваться по тем или иным вопросам, не боясь, что возникнет угроза блокирования. Именно так это происходит сейчас, когда Польша из-за «мясного конфликта» вот уже год блокирует начало переговоров между Россией и ЕС по новому договору о сотрудничестве.

С другой – России будет труднее использовать эффективность своих двусторонних контактов для влияния на внешнюю политику ЕС. Мы объективно столкнемся с более согласованной линией стран-участ­ниц, и здесь, кстати, многое будет зависеть от того, кто персонально займет пост министра иностранных дел ЕС: Х. Солана, известный своим сдержанным отношением к России, или другое лицо.

Помимо этого ясно, что ЕС в ближайшие годы активизирует свое воздействие на многие страны постсоветского пространства – от Туркмении до Молдавии. И здесь столкновение наших интересов неизбежно. Кроме того, есть перспектива вхождения в ЕС через два-три года и Сербии – нашего самого надежного союзника на Балканах. Естественно, это приведет к вытеснению (по крайней мере, политически) России и из этого региона.

Пора признать, что заключение нового договора между Россией и ЕС будет делом непростым. А в ряде случаев – однозначно конфликтным. Но другого пути нет, ведь сегодня почти 60% российского экспорта – это поставки в страны Европейского Союза. А более 25% потребляемых Европой энергоресурсов – из России.

Что радует? То, что лидеры европейских стран, несмотря на мощное давление со стороны США, воздержались от принятия решения о признании независимости Косово. Как видно, поняли, что могут сразу после Лиссабона оказаться в ситуации внутреннего кризиса, учитывая негативное отношение к этому Греции, Кипра, Италии и Испании. Прислушались и к мнению России, которая считает необходимым продолжать международные усилия по данной болезненной проблеме. Пока еще остается достаточно близким с российским и подход ЕС к иранской ядерной проблеме.

И в заключение. Политический и экономический диалог России и ЕС в 2008 г. станет серьезным испытанием для нового Президента РФ. На него объективно ляжет вся тяжесть проблем, которые не удалось решить в текущем году.

Андрей ФЕДОРОВ,

директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике