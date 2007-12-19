//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

ЕС сжимается в кулак

№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ПРИНЦИПИАЛЬНО важно, что странам ЕС удалось выйти на новый формат укрепления внутреннего единства. А еще несколько лет назад вся конструкция оказалась под угрозой, когда на референдумах во Франции и Нидерландах был отвергнут проект европейской Конституции. Он открывал путь к созданию единого государства на базе ЕС.

 Тогда казалось, что после провала европейская интеграция на долгие годы застрянет в груде нерешенных проблем. На деле же европейцы сумели проявить необходимую гибкость и осознали, что форсирование интеграционных процессов «через колено» к добру не приведет.

 Что же самое важное в этом шаге?

 Во-первых, продолжается процесс европейской консолидации, и объединенная Европа в лице ЕС окончательно превращается в один из ведущих центров силы в мире. Стирание внутренних границ (а с 21 декабря с.г. в Шенгенскую зону входят в полном объеме Польша, Болгария, Словакия, Чехия, Венгрия, страны Прибалтики) означает де-факто прекращение существования такого понятия как «Восточная Европа».

 Во-вторых, активизируется процесс выстраивания качественно новых связей внутри Европейского Союза. Прежде всего за счет появления поста президента ЕС (избираемого главами 27 стран-членов сроком на 2,5 года) и министра иност­ранных дел. То есть на деле происходит концентрация власти, и, соответственно, доминирующим становится единый голос Европейского Союза, особенно во внеш­неполитической сфере.

 В-третьих, подписание документа открывает дорогу к дальнейшей внутренней интеграции. Прежде всего в отношении законодательства и превращения евро в единственную валюту (как известно, пока еще в рамках ЕС живут самостоятельной жизнью датская и шведская кроны, а также английский фунт).

 В-четвертых, подтверждается возможность и необходимость дальнейшего расширения ЕС. Большинство экспертов сходится во мнении, что через пять-шесть лет мы будем иметь дело с Европейским Союзом, состоящим как минимум из 32 государств, а через десять – 35, возможно, включая и Украину.

 В-пятых, с 2014 г. решения в рамках ЕС будут приниматься не на основе консенсуса, а большинством голосов. Что в ряде случаев позволит избегать тупиковых ситуаций, когда одна страна блокирует то или иное предложение.

 Принятый в Лиссабоне документ после его ратификации всеми двадцатью семью странами вступит в силу в 2009 году.

 А что же новая ситуация в Европейском Союзе значит для России?

 С одной стороны, будет легче работать с ЕС в том плане, что можно договариваться по тем или иным вопросам, не боясь, что возникнет угроза блокирования. Именно так это происходит сейчас, когда Польша из-за «мясного конфликта» вот уже год блокирует начало переговоров между Россией и ЕС по новому договору о сотрудничестве.

 С другой – России будет труднее использовать эффективность своих двусторонних контактов для влияния на внешнюю политику ЕС. Мы объективно столкнемся с более согласованной линией стран-участ­ниц, и здесь, кстати, многое будет зависеть от того, кто персонально займет пост министра иностранных дел ЕС: Х. Солана, известный своим сдержанным отношением к России, или другое лицо.

 Помимо этого ясно, что ЕС в ближайшие годы активизирует свое воздействие на многие страны постсоветского пространства – от Туркмении до Молдавии. И здесь столкновение наших интересов неизбежно. Кроме того, есть перспектива вхождения в ЕС через два-три года и Сербии – нашего самого надежного союзника на Балканах. Естественно, это приведет к вытеснению (по крайней мере, политически) России и из этого региона.

 Пора признать, что заключение нового договора между Россией и ЕС будет делом непростым. А в ряде случаев – однозначно конфликтным. Но другого пути нет, ведь сегодня почти 60% российского экспорта – это поставки в страны Европейского Союза. А более 25% потребляемых Европой энергоресурсов – из России.

 Что радует? То, что лидеры европейских стран, несмотря на мощное давление со стороны США, воздержались от принятия решения о признании независимости Косово. Как видно, поняли, что могут сразу после Лиссабона оказаться в ситуации внутреннего кризиса, учитывая негативное отношение к этому Греции, Кипра, Италии и Испании. Прислушались и к мнению России, которая считает необходимым продолжать международные усилия по данной болезненной проблеме. Пока еще остается достаточно близким с российским и подход ЕС к иранской ядерной проблеме.

 И в заключение. Политический и экономический диалог России и ЕС в 2008 г. станет серьезным испытанием для нового Президента РФ. На него объективно ляжет вся тяжесть проблем, которые не удалось решить в текущем году.

Андрей ФЕДОРОВ,
директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал, каким путем Петр Порошенко сможет удержать власть на Украине. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Политика

Путин обозначил условие снятия контрсанкций

Путин обозначил условие снятия контрсанкций

Президент Российской Федерации рассказал, при каком условии государство отменит контрсанкции, отметив при этом, что его ответ на данный вопрос "не порадует российских сельхозпроизводителей".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

В ответ на ПРО США в Румынии в Крым перебросили ракетоносцы

В ответ на ПРО США в Румынии в Крым перебросили ракетоносцы

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС Российской Федерации Виктор Бондарев прокомментировал размещение в Крыму дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

//Общество

Врачебная халатность бессмысленная и беспощадная: когда случайность стоит дорого

Врачебная халатность бессмысленная и беспощадная: когда случайность стоит дорого

Врача бояться – в больницу не ходить?! Врачебная ошибка – это вид преступления, при котором медицинские работники должным образом не выполняют свои профессиональные обязанности. Однако четкой определенной статьи УК РФ за такое деяние нет. Как говорят, врачебная ошибка – это просто случайность

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Сегодня, когда речь заходит о Латвии, то в голове «всплывают» такие слова: политика, санкции, нацменьшинства и т.д. Но, если «отбросить» все это, то мы увидим совершенно другую Латвию: страну, куда с удовольствием приезжают туристы, чтобы полюбоваться удивительной природой

//Наука

Недавний взрыв метеорита в Баренцевом море оказался крупнейшим в истории

Недавний взрыв метеорита в Баренцевом море оказался крупнейшим в истории

Специалисты НАСА назвали взрыв метеорита у берегов Камчатки вторым по мощности в современной истории. Об этом сообщил интернет-портал "Sky News".

//Шоу-бизнес

Юлия Началова не разрешала медикам ампутировать ей ногу

Юлия Началова не разрешала медикам ампутировать ей ногу

Лечащий врач исполнительницы Юлии Началовой открыто признался, что до самого последнего момента артистка умоляла медиков не ампутировать ей конечность, передает издание "Российский Диалог".

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Политика

Чем Крым опасен для России?

Чем Крым опасен для России?

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что Крым не приносит России пользы, а для того, чтобы полуостров стал окончательно российским, «не поможет даже время».

//Новости СМИ2

//Общество

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко

Игоря Малашенко сегодня хоронили на Троекуровском кладбище. Прощание с медиаменеджером проигнорировали большинство его коллег, бывших друзей и политической элиты, которые когда-то обивали пороги его приемной.

//Шоу-бизнес

Настасья Самбурская похвалилась ремонтом

Настасья Самбурская похвалилась ремонтом

Известная актриса Настасья Самбурская не так давно приобрела двухуровневые апартаменты. Пока в квартире полным ходом идет ремонт. Но артистка не выдержала и поделилась дизайн-проектом.

//Здоровье

Как одновременно прийти к кульминации: 6 советов специалистов

Как одновременно прийти к кульминации: 6 советов специалистов

Для многих главным показателем полной гармонии и мастерства в постели является умение достичь "вершин блаженства" одновременно с партнером. Чаще всего данная тема беспокоит "людей с Венеры".

//Политика

Путин рассказал, когда РФ наладит отношения с Украиной

Путин рассказал, когда РФ наладит отношения с Украиной

Россия начнет выстраивать отношения с Украиной, когда в Киеве "восторжествует здравый смысл", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта.

//Шоу-бизнес

"Я попал!"- сказал звезда "Кадетства", когда в студию пришла его любовница с ДНК-тестом

"Я попал!"- сказал звезда "Кадетства", когда в студию пришла его любовница с ДНК-тестом

Роман заслуженного артиста Александра Никулина и Аллы Никитиной не прошел бесследно. женщина воспитывает двухлетнюю дочь от звезды сериала «Кадетство» и теперь настаивает на общении актера с наследницей.

//В мире

Австралия ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Австралия ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Австралия ввела новые санкции в отношении Российской Федерации из-за произошедшего инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении австралийского МИД.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Не ищите оскорблений там, где их нет". Макаревич прокомментировал свои слова о Крыме и поклонниках

"Не ищите оскорблений там, где их нет". Макаревич прокомментировал свои слова о Крыме и поклонниках

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич объяснил изданию "Комсомольская правда" свои слова про Крым, призвав поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".

//Хайтек

Россияне смогут получать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам

Россияне смогут получать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет газета "Ведомости".

//Происшествия

В Киеве неизвестные подожгли "президентский" магазин Roshen

В Киеве неизвестные подожгли "президентский" магазин Roshen

Неизвестные подожгли магазин кондитерских изделий Roshen на Оболонском проспекте в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. Компания, как известно, принадлежит лидеру Украины Петру Порошенко.

//Общество

Боинг-737 - воплощение жадности авиакомпаний

Боинг-737 - воплощение жадности авиакомпаний

Само название «самолёт» предполагает аппарат, который сам летает. Сделайте из тетрадного листа самолётик, и он прекрасно полетит. Если Вы угадаете с его центровкой, он не будет срываться в крутое пикирование, и не будет резко уходить вверх, чтобы оттуда сорваться в штопор.

//В мире

Американская НКО не обнаружила фейков о "желтых жилетах" у RT France

Американская НКО не обнаружила фейков о "желтых жилетах" у RT France

Американской организации AVAAZ не удалось найти в материалах RT France на тему протестных акций "желтых жилетов" признаков так называемых "фейк-ньюс", несмотря на заявления французских властей.

//Общество

Стали известны регионы, куда переселят русских иностранцев

Стали известны регионы, куда переселят русских иностранцев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал серию распоряжений, определяющих территории действия государственных программ содействия добровольным переселенцам-соотечественникам из-за рубежа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
2

Стали известны данные об обернувшемся потерями бое Нацгвардии и ВСУ в Донбассе
3

Что такое подагра
4

В сети удивляются, как выросла дочь Юлии Ковальчук
5

Американцам может прийти ответ на кибератаку на электросети Венесуэлы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры