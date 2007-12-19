Однокурсники Д. Медведева пошли в рост

ЕЩЕ до объявления преемником Д. Медведева губернатор Петербурга В. Матвиенко решила сменить председателя Уставного суда Северной столицы. 6 декабря без лишнего шума судьи провели заседание, на котором проголосовали за отставку нынешнего главы суда Сергея Сергевнина. На его место назначена его же заместитель – Наталья Гуцан, однокурсница Д. Медведева.

Быстрота и незаметность происходящего позволили г-ну Сергевнину заявить, что официального заседания суда не было. Теперь вопрос будет решать Зак­собрание Петербурга, где большинство – у «Единой России». Нынешней сменой руководст­во Петербурга решило сгладить «шероховатости» во взаимоотношениях с Д. Медведевым. Они возникли после того, как осенью 2005 г. с поста главы Уставного суда был смещен друг г-на Медведева Н. Кропачев (ныне – первый проректор СПбГУ).