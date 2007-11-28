Кто строит козни?

В ЭКСПЕРТНЫХ кругах внезапный отпуск И. Сечина трактуется по-разному. Кто-то считает, что это событие свидетельствует об опале одного из ближайших помощников В. Путина. Им будто бы решено «пожерт­вовать» в рамках каких-либо договоренностей с руководст­вом ведущих западных стран. В этом случае И. Сечин вообще «не вернется» на свой пост и будет «по-тихому» переведен на другую работу.

В то же время известно, что г-н Сечин является сторонником третьего срока для В. Путина. И если речь идет о реализации данного проекта, то тогда он может быть направлен в отпуск для выполнения «особой» миссии, которая требует режима секретности.

Опосредованно о наличии подобного плана свидетельст­вует целый ряд деталей. Например, разговор между президентом Казахстана и Президентом РФ в Душанбе 6 октября 2007 г. на саммите стран СНГ. Тогда Н. Назарбаев полушутя-полусерьезно «порекомендовал» В. Путину вспомнить, что «Россия – не Европа» и найти способ остаться Президентом РФ после мая 2008-го.

По некоторым косвенным признакам, западные спецслужбы не исключают сущест­вования такого политического проекта и предпринимают превентивные меры по его срыву. Так, по данным ФСБ РФ, за последние недели западные фонды, работающие с «несистемной оппозицией», резко активизировали свою деятельность, направленную на усиление социальной напряженности в стране. На западные деньги планируется организовать некий Комитет солидарных действий. Главной его задачей станет проведение забастовок на ряде предприятий страны, а также акций протеста в Москве, Петербурге и других крупных городах России. В частности, планировались забастовки на некоторых автомобильных заводах (завод, собирающий «Форд» в Ленинградской области, АвтоВАЗ в Самарской области и др.), а также на ФГУП «Почта России» с целью срыва доставки пенсий пенсионерам.