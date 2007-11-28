Губернаторы назначены ответственными за результат

ГЛАВНОЙ темой было то, что каждый из них несет личную ответственность за успешное проведение выборов. В тех регионах, где губернаторы пользуются авторитетом, чувствуют себя сильно и уверенно, не беспокоясь за свое будущее, подготовка к ним идет без проблем. Например, кемеровский губернатор А. Тулеев и тюменский В. Якушев уверены, что в их регионах за «Единую Россию» проголосуют более 70% избирателей. При этом А. Тулеев уверен в том, что на втором месте будет «Справедливая Россия». Ее региональный список возглавляет давний друг кемеровского губернатора еще по КПРФ А. Куваев (бывший глава московского горкома КПРФ).

Однако в тех регионах, где губернаторы не уверены в своем будущем, ожидают скорой отставки или просто имеют слабые позиции в местных элитах, начинаются «разброд и шатания». Этим с успехом пользуется «Справедливая Россия». На совещании в Кремле к таким регионам отнесли Воронежскую и Иркутскую области, а также Пермский край.