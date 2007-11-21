«Житейская погрешность» социологов

ЭТО происходит не по вине социологов, которые уже ввели понятие «житейской погрешности» собственных измерений. Причем «житейская погрешность» никогда не бывает нейтральной («плюс-минус», как у статпогрешности): рейтинги одних партий она только завышает, а других – только занижает. Мы разобрались во всех этих хитростях, взяв за основу анализа данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Практически всегда при публикации результатов опросов приводятся только «твердые» рейтинги партий (доля тех, кто уже решил за них голосовать). При этом никто из журналистов не уделяет внимания «мягким» рейтингам (доле людей, симпатизирующих партии: допускающих возможность голосования за нее либо положительно относящихся к ней). Хотя, как показывают результаты мартовских региональных выборов, для точного прогнозирования оба рейтинга одинаково важны. Ведь результаты на выборах у одних партий оказываются ближе к «твердому» рейтингу, а у других – к «мягкому».

Как показали выборы марта-апреля 2007 г., «Единая Россия» всегда получает лишь голоса «твердых» сторонников. И это вполне закономерно.

Более того, когда процент неопределившихся слишком мал, единороссы зачастую набирают на выборах даже меньше своего твердого рейтинга. Так, в Чувашии, по данным «Социс-М», в середине сентября 2006 г. рейтинг «Единой России» составлял 54,5% при 17% неопределившихся, а на выборах 8 октября 2006 г. «Единая Россия» набрала лишь 51,5%, то есть на 3% ниже «твердого» рейтинга. 24–25 февраля 2007 г. фонд «Региональная политика» опросил жителей Ханты-Мансийского округа: «Единая Россия» набрала 63,4% при 13% неопределившихся. Однако 11 марта на выборах в округе единороссы набрали «лишь» 59,9%.

ЛДПР также обычно не получает прибавки от неопределившихся. За исключением редких случаев, когда их слишком много (30–50%) и на всех хватает.

У КПРФ ситуация, ровно противоположная «единоросской»: ее ТВ не жалует, поэтому часть потенциальных сторонников коммунистов, не видя своей партии в информационном поле, относят себя к числу не решивших, за кого голосовать. И проявляют свои симпатии, лишь когда им вновь напоминают о существовании близкой им партии, то есть зачастую на самом избирательном участке. Поэтому результат у КПРФ почти всегда соответствует не «твердому», а «мягкому», то есть максимально возможному рейтингу.

Также и популярность таких участников первых для них выборов, как СПС-1999, «Родина»-2003 и «Справедливая Россия»-2007, можно реально оценить только по их «мягкому» рейтингу.

Обычно ближе к «мягкому» рейтингу и итоговые проценты, получаемые на выборах СПС, Аграрной партией и семигинскими «Патриотами России».

По данным ФОМ, «твердый» рейтинг «Единой России» до лидерства в ней В. Путина составлял 47–51% от собирающихся голосовать. А после прихода В. Путина – от 52 до 57%. В опросе 3 ноября «твердый» рейтинг партии власти составлял 56%, 10 ноября – 53%, 17 ноября – 57%. Логично предположить, что на выборах «Единая Россия» получит 50–55%.

«Твердый» рейтинг ЛДПР до решения В. Путина держался на уровне 7%, после – сохранился на том же уровне с тенденцией к снижению (6–7%). Опрос 17 ноября показал рост на 1% – до 8%. В связи с этим ЛДПР может надеяться 2 декабря на 6–9%.

«Мягкий» рейтинг КПРФ до возглавления В. Путиным списка «Единой России» колебался на уровне 12–15%, после – в пределах 12–18%. Результаты последних опросов – 14–16%. То есть, как и предсказывали многие, приход В. Путина в список «Единой России» дал толчок к консолидации оппозиционного электората вокруг КПРФ. Прогнозируемый результат КПРФ на выборах 2 декабря в связи с этим, очевидно, составит 14–18% –

несмотря на то, что ее «твердый» рейтинг составляет лишь 8–9%.

«Мягкий» рейтинг «Справедливой России» до судьбоносного решения В. Путина колебался в пределах 11–14%, после – те же 8–14%. Результаты последних опросов – 13–14%. С учетом того что на региональных выборах процент «эсеров» обычно оказывался ближе к «мягкому» рейтингу, но все же не дотягивал до него, СР может рассчитывать на получение на выборах 2 декабря 10–13% – несмотря на то, что ее «твердый» рейтинг вырос за две недели лишь с 4 до 5%.

«Мягкие» рейтинги СПС, аграриев и «патриотов» составляли соответственно 3–4%, 4–5% и 2–3% – примерно столько же они получат и на выборах, несмотря на то, что их «твердые» рейтинги не превышают 1%.

Таким образом, общий прогноз результатов выборов в Госдуму 2 декабря, сделанный на основе «твердых» и «мягких» рейтингов ФОМ, у нас получается следующий: «Единая Россия» – 50–55%, КПРФ – 14–18%, «Справедливая Россия» – 10–13%, ЛДПР – 6–9%, Аграрная партия – 4–5%, СПС – 3–4%, «Патриоты России» – 2–3%, «Яблоко» – 1–2%, ДПР – 0,5–1%. За то, кто окажется на «почетном» последнем месте, будут конкурировать «Гражданская сила» Барщевского-Рявкина и Партия соцсправедливости Подберезкина.